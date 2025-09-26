Logo

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

Извор:

Блиц

26.09.2025

22:40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује
Фото: Танјуг

Малољетни Н.А. (17) из Ниша, који је ухапшен због сумње да је 12.јула ове године силовао четрнаестогодишњу дјевојчицу, након истражних радњи које је спровело Више јавно тужилаштво у Нишу, оптужен је за покушај силовања.

Он се још увијек налази у притвору који му је одређен након хапшења. Пред вијећем за малољетнике Вишег суда у Нишу, почело је и суђење али како је потврђено, пресуда још увијек није донијета.

У Вишем јавном тужилаштву у Нишу је потврђено да је против малољетника поднијет приједлог за изрицање кривичне санкције.

"Дана 10.септембра поступајући јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Нишу поднио је вијећу за малољетнике Вишег суда у Нишу приједлог за изрицање кривичне санкције према Н.А. због постојања оправдане сумње да је учинио кривично дјело силовање у покушају" навела је главни јавни тужилац ВЈТ у Нишу Борица Митић.

"У Вишем суду у Нишу кажу да је суђење почело али да пресуда још није донијета. У поступку који се води према малољетнику, веће за малољетнике Вишег суда у Нишу није још увијек донијело одлуку. Ово из разлога, јер је доказни поступак у току, односно потребно је да се изведе доказ саслушањем свједока", наводи портпаролка Вишег суда у Нишу Кристина Перић.

Малољетник се и даље налази у притвору по рјешењу већа за малољетнике Вишег суда у Нишу.

"Рјешењем вијећа за малољетнике Вишег суда у Нишу од 11.септембра 2025.године, према малољетном Н.А. продужен је притвор за још 30 дана на основу одредбе члана 211 став 1 тачка 4 ЗКП, и исти по наведеном рјешењу може трајати најдуже до 11.октобра 2025.године " сазнаје „Блиц“ у Вишем суду у Нишу.

