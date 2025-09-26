Logo

Погледајте муњевиту акцију у којој је ухапшен осумњичени за убиство у БиХ

26.09.2025

Адел Кабаш, осумњичени за убиство у Сарајеву, ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници
Фото: МУП Србије

Београдска полиција ухапсила је на Звездари Адела Кабаша (34), држављанина Босне и Херцеговине, за којим је Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу због убиства, сазнаје АТВ.

Акцију су спровели припадници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Управом за технику и Полицијском управом у Новом Саду, а осумњичени је лоциран и савладан у Мис Ирбијевој улици.

Хапшење Адела Кабаша

Кабаш ће бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду, који ће одлучити о даљем поступању по међународној потјерници.

Ко је Адел Кабаш и за шта се тачно сумњичи, прочитајте на линку у наставку, а у галерији погледајте како је он ухапшен.

Адел Кабаш

Хроника

АТВ открива: Ово је мушкарац из БиХ осумњичен за убиство ухапшен у Београду

