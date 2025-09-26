Погледајте муњевиту акцију у којој је ухапшен осумњичени за убиство у БиХ

Извор:
АТВ
26.09.2025
20:43
Коментари:0
Београдска полиција ухапсила је на Звездари Адела Кабаша (34), држављанина Босне и Херцеговине, за којим је Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу због убиства, сазнаје АТВ.
Акцију су спровели припадници Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Управом за технику и Полицијском управом у Новом Саду, а осумњичени је лоциран и савладан у Мис Ирбијевој улици.
Кабаш ће бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду, који ће одлучити о даљем поступању по међународној потјерници.
Ко је Адел Кабаш и за шта се тачно сумњичи, прочитајте на линку у наставку, а у галерији погледајте како је он ухапшен.
Хроника
АТВ открива: Ово је мушкарац из БиХ осумњичен за убиство ухапшен у Београду
Хроника
1 ч0
Занимљивости
43 мин0
Кошарка
46 мин0
Хроника
51 мин0
Хроника
51 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
06
21
04
21
03
20
53
20
49
Тренутно на програму