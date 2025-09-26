Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

Извор:
АТВ
26.09.2025
20:21
Коментари:0
Млади кошаркаши Републике Српске у одличном свјетлу представљају репрезентацију на међународном турниру у Кини. Након пораза остварена је и прва побједа, па је расположење пред посљедњи изазов на највишем нивоу.
Генерални секретар кошаркашког савеза Републике Српске Богдан Станојевић каже да је велика ствар што су репрезентативци добили прилику да учествују на једном оваквом турниру.
Посљедњу утакмицу у Кини млади кошаркаши Српске играју сутра против представника Литваније. Побједом би осигурали прво мјесто на турниру.
Опширније у видео прилогу....
