Меч прекинула ракета из Јемена: Мицићев ефикасан деби у дресу Хапоел Тел Авива

26.09.2025
07:11
Коментари:0
Српски кошаркаш Василије Мицић одиграо је своју прву утакмицу у дресу новог клуба Хапоела из Тел Авива.
Најплаћенији играч у новој сезони Евролиге по први пут у својој каријери је обукао на утакмици четвртфинала Лига купа Израела у којој је Хапоел побиједио Хапоел Бер Шеву са 98:86.
Мицић је у редовима новог Евролигаша уписао 18 поена уз свега три промашаја у шуту за два из осам покушаја, док је за три шутирао 2/6. Српски плеј је уписао и пет асистенција као и четири скока.
Српски кошаркаш је био други најефикаснији кошаркаш на утакмици послије Антонио Блекнија, који је био феноменалан са 34 поена.
Меч је у једном тренутку прекинут због ваздушне опасности. Како преносе израелски медији, узрок је била ракета која је испаљена из Јемена. Опасност је убрзо отклоњена.
Хапоел ће и у полуфиналу играти против клуба са идентичним именом.
Клуб из Тел Авива ће своју прву утакмицу у Евролиги одиграти 30. септембра, када ће на домаћем терену угостити Барселону.
Кошарка
21 ч0
Кошарка
21 ч0
Кошарка
22 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
09
30
09
27
09
25
09
24
09
23
Тренутно на програму