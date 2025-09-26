Logo

Меч прекинула ракета из Јемена: Мицићев ефикасан деби у дресу Хапоел Тел Авива

26.09.2025

07:11

Меч прекинула ракета из Јемена: Мицићев ефикасан деби у дресу Хапоел Тел Авива
Фото: screenshot

Српски кошаркаш Василије Мицић одиграо је своју прву утакмицу у дресу новог клуба Хапоела из Тел Авива.

Најплаћенији играч у новој сезони Евролиге по први пут у својој каријери је обукао на утакмици четвртфинала Лига купа Израела у којој је Хапоел побиједио Хапоел Бер Шеву са 98:86.

Мицић је у редовима новог Евролигаша уписао 18 поена уз свега три промашаја у шуту за два из осам покушаја, док је за три шутирао 2/6. Српски плеј је уписао и пет асистенција као и четири скока.

Српски кошаркаш је био други најефикаснији кошаркаш на утакмици послије Антонио Блекнија, који је био феноменалан са 34 поена.

Меч је у једном тренутку прекинут због ваздушне опасности. Како преносе израелски медији, узрок је била ракета која је испаљена из Јемена. Опасност је убрзо отклоњена.

Хапоел ће и у полуфиналу играти против клуба са идентичним именом.

Клуб из Тел Авива ће своју прву утакмицу у Евролиги одиграти 30. септембра, када ће на домаћем терену угостити Барселону.

