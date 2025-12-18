Logo
Илон Маск на друштвеним мрежама коментарисао груди Сидни Свини

Аваз

18.12.2025

13:30

Глумица позира на промоцији филма
Фото: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Илон Маск поново је изазвао контроверзе на платформи X након што је објавио необичан коментар на објаву с премијере филма "The Housmaid" у Лос Анђелесу.

Видео снимљен на црвеном тепиху, који је подијелио магазин "Variety", приказује глумицу Сидни Свини у бијелој хаљини док позира фотографима. Док су коментари на друштвеним мрежама били пуни похвала за њен изглед, Маск је одговорио с АИ-генерираним мемеом који успоређује њено бујно попрсје с оптерећењем кичме, уз поруку: "Није лако".

Многи су ово сматрали непримјереним, с обзиром на то да долази од власника саме платформе. Након тога, услиједила је лавина критика корисника X-a, који су оптужили Маска за неумјесно коментирање тијела младе глумице.

Сидни Свини

