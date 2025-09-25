Нови језив снимак бившег НБА играча: Играо са Леброном, сада моли за 20 долара

Извор:
Делонте Вест, бивши НБА кошаркаш познат по својим наступима за Бостон, Кливленд и Далас, поново је у центру пажње јавности!
На друштвеним мрежама се појавио узнемирујући видео снимак на којем се Вест види у дезоријентисаном стању, без мајице, како стоји поред аутомобила и од непознатог пролазника прима 20 долара.
Снимак је изазвао талас реакција међу фановима, бившим саиграчима и спортском јавношћу. Умјесто осуде, већина коментара носи тон забринутости и апел за помоћ.
Former NBA player Delonte West spotted outside again and was given $20 by fan pic.twitter.com/m54ovtwKdc— Hoops (@HoopMixOnly) September 23, 2025
Вест је и раније виђан у сличним стањима, а посљедњи озбиљан инцидент забиљежен је у јуну 2024. године, када је, према извјештајима америчких медија, пронађен како лута паркингом у Вирџинији, након чега му је полиција указала помоћ и дала Нарцан, лијек који се користи код сумње на предозирање опијатима.
Некада перспективни кошаркаш, којег је Бостон драфтовао 2004. године као 24. пика са колеџа Сент Џозеф, током каријере је промијенио више тимова – играо је за Сијетл, Кливленд, два пута за Бостон, Далас, па чак и у Кини, у клубовима Фуђијан и Шангај. На терену је просјечно биљежио 9.7 поена, 3.6 асистенција и 2.9 скокова по утакмици, а током каријере зарадио је око 16 милиона долара.
Међутим, упркос милионској заради, приватни проблеми, ментална болест и неодговорно понашање водили су га путем самодеструкције. Вест годинама води битку са биполарним поремећајем, а у прошлости је хапшен због посједовања оружја. Један од најпознатијих инцидената десио се 2009. године, када је током полицијске контроле код њега пронађена пиштољ и сачмара скривена у кутији од гитаре.
Вест је такође био у центру великог скандала 2010. године када су амерички таблоиди писали о наводној афери са мајком тадашњег саиграча Леброна Џејмса, Глоријом, што је додатно нарушило његов имиџ и односе унутар тима.
Данас, нажалост, умјесто да ужива у заслуженој пензији, Делонте Вест се бори са својим демонима – и дословно живи на улици, преноси Телеграф.
