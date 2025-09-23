Logo

Преминуо Александар Остојић

Извор:

Спутник Србија

23.09.2025

12:23

Коментари:

0
Преминуо Александар Остојић

Александар Аца Остојић, бард кошаркашког новинарства и један од највећих познавалаца игре под обручима на овим просторима, изненада је преминуо овог уторка у 71. години.

Новинарством је почео да се бави почетком седамдесетих у ЈСЛ Спорт, потом је радио у Борби, био је један од оснивача магазина Тим, потом и Кош, који касније прерастао у портал.

Колеге га памте и као сјајног уредника Дневног телеграфа, потом и магазина Глориа.

Писао је за Репортер, Темпо, Спортски журнал.

На Трећем каналу био је коментарисао је СП у Канади, а на ТВ Политици финалну серију плеј-офа НБА лиге. Извјештавао је са Свјетских првенстава у кошарци и фудбалу, Европских првенстава кошаркаша и кошаркашица.

Датум и вријеме сахране Аце Остојића биће накнадно саопштени.

