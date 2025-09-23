Преминуо Александар Остојић

Извор:
Александар Аца Остојић, бард кошаркашког новинарства и један од највећих познавалаца игре под обручима на овим просторима, изненада је преминуо овог уторка у 71. години.
Новинарством је почео да се бави почетком седамдесетих у ЈСЛ Спорт, потом је радио у Борби, био је један од оснивача магазина Тим, потом и Кош, који касније прерастао у портал.
Колеге га памте и као сјајног уредника Дневног телеграфа, потом и магазина Глориа.
Писао је за Репортер, Темпо, Спортски журнал.
На Трећем каналу био је коментарисао је СП у Канади, а на ТВ Политици финалну серију плеј-офа НБА лиге. Извјештавао је са Свјетских првенстава у кошарци и фудбалу, Европских првенстава кошаркаша и кошаркашица.
Датум и вријеме сахране Аце Остојића биће накнадно саопштени.
