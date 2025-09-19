Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

Извор:
Словеначки кошаркаш Лука Дончић говорио је о евентуалном повратку у Европу једног дана.
Дончић је поникао управо у Реал Мадриду, а првотимац овог клуба био је од 2015. до 2018. прије него што је отишао у Далас.
"Да бисте играли за Реал Мадрид, морате бити јако добри", рекао је Дончић.
"Свакако", додао је Дончић одговарајући на питање да ли је у искушењу да се опет дође у Мадрид на крају каријере:
"Они су ме одгојили".
Дончић је са Реалом био шампион Евролиге 2018. и тада је био МВП регуларног дијела такмичења, али и Фајнал-фор а.
Исте године је био најбољи играч шпанске АЦБ лиге, а у три наврата је освајао и трофеј у том првенству, преносе Независне.
