Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

19.09.2025

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру
Словеначки кошаркаш Лука Дончић говорио је о евентуалном повратку у Европу једног дана.

Дончић је поникао управо у Реал Мадриду, а првотимац овог клуба био је од 2015. до 2018. прије него што је отишао у Далас.

"Да бисте играли за Реал Мадрид, морате бити јако добри", рекао је Дончић.

Dijete i roditelj

Породица

Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

"Свакако", додао је Дончић одговарајући на питање да ли је у искушењу да се опет дође у Мадрид на крају каријере:

"Они су ме одгојили".

Дончић је са Реалом био шампион Евролиге 2018. и тада је био МВП регуларног дијела такмичења, али и Фајнал-фор а.

Исте године је био најбољи играч шпанске АЦБ лиге, а у три наврата је освајао и трофеј у том првенству, преносе Независне.

Лука Дончић

