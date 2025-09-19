Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији

Аутор:Огњен Матавуљ
19.09.2025
09:08
Коментари:0
Бранислав Јањић, за којим се трагало у оквиру акције ”Пролом 2”, предао се полицији након чега је ухапшен, сазнаје АТВ.
Током реализације акције Јањић није пронађен на адреси и није био доступан истражиоцима. Због тога се најављивало да ће за њим бити расписана потјерница, али се Јањић сам јавио истражним органима. Након хапшења спроведен је на даљу криминалистичку обраду. Иначе, против Јањића је недавно потврђена оптужница за трговину дрогом у предмету ”Коде”.
Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.
У акцији су ухапшени Биљана Јањић, Давор Дабић, некадашњи припадник Оружаних снага БиХ Марко Голубовић звани Пљуско, Бојан Симић, радник ”Пошта Српске” Ненад Ћуковић звани Ћевап, Елма Бараковић и Жељко Грабовац.
Начелник ПУ Источно Сарајево Бранимир Шеховац на конференцији за медије је рекао да је група трговином дроге остварила имовинску корист од 2.710.790 евра, те да су извршили нелегалну дистрибуцију око 52 килограма кокаина, око 170 килограма марихуане, 47.800 таблета екстазија, око 10 килограма спида и 19 литара амфетаминског уља.
Хроника
1 ч1
Хроника
13 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
24
10
23
10
21
10
16
10
15
Тренутно на програму