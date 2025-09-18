Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Извор:
Провјерено.инфо
18.09.2025
21:03
Коментари:0
У бањалучком насељу Обилићево одиграла се права драма када је непознати мушкарац покушао да опљачка стан, али га је унутра затекао власник.
Лопов је најприје батеријском лампом провјеравао да ли има некога у стану. Када је помислио да је стан празан, ушао је кроз прозор.
Занимљивости
Дијаманти су му пали с неба, ал' буквално: Дејан из Прокупља нашао метеорит, а сад може да постане милионер
Међутим, није очекивао да ће га дочекати власник.
Сцена је подсјећала на филм.
Друштво
АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку
Провалник се запетљао у завјесу док је бјежао па је у једном тренутку и висио кроз прозор. Сијевале су и песнице. На крају су обојица пала кроз прозор, након чега је провалник успио побјећи.
Из ПУ Бањалука рекли су за Провјерено.инфо да је лице са снимка идентификовано те да се за њим трага. Покушај пљачке се догодио 17. августа у касним вечерњим сатовима.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
36
22
33
22
25
22
24
Тренутно на програму