Logo

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Извор:

Провјерено.инфо

18.09.2025

21:03

Коментари:

0
Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор
Фото: screenshot

У бањалучком насељу Обилићево одиграла се права драма када је непознати мушкарац покушао да опљачка стан, али га је унутра затекао власник.

Лопов је најприје батеријском лампом провјеравао да ли има некога у стану. Када је помислио да је стан празан, ушао је кроз прозор.

Dejan Ivezić

Занимљивости

Дијаманти су му пали с неба, ал' буквално: Дејан из Прокупља нашао метеорит, а сад може да постане милионер

Међутим, није очекивао да ће га дочекати власник.

Сцена је подсјећала на филм.

Рите гацко

Друштво

АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку

Провалник се запетљао у завјесу док је бјежао па је у једном тренутку и висио кроз прозор. Сијевале су и песнице. На крају су обојица пала кроз прозор, након чега је провалник успио побјећи.

Из ПУ Бањалука рекли су за Провјерено.инфо да је лице са снимка идентификовано те да се за њим трага. Покушај пљачке се догодио 17. августа у касним вечерњим сатовима.

Подијели:

Тагови:

pljačka

Obilićevo

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

1 ч

0
Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

Свијет

Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

1 ч

0
Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

Хроника

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

2 ч

0

Више из рубрике

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

Хроника

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Хорор у Хрватској: Признао да је раскомадао оца, али тврди да га није убио

4 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Пронађено беживотно тијело у ријеци Дрини

4 ч

0
Суђење за отмицу дјечака: Камере снимиле ауто, али се возач и жртва не виде

Хроника

Суђење за отмицу дјечака: Камере снимиле ауто, али се возач и жртва не виде

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner