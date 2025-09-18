Суђење за отмицу дјечака: Камере снимиле ауто, али се возач и жртва не виде

Аутор:Огњен Матавуљ
18.09.2025
16:47
Коментари:0
У вријеме отмице Ј.Ч. (13) у Источном Сарајеву надзорне камере су на више локација снимиле аутомобил за које Републичко јавно тужилаштво тврди да је користио оптужени Самир Куртовић (41), али се на основу снимака није могло закључити ко се налази у аутомобилу.
Снимке је на наставку суђења у Окружном суду у Бањалуци анализирао вјештак Агенције за форензичка испитивања Давор Шимуновић.
Увећањем, вјештак је на једном од снимака успио да очита број регистарских ознака О03-Ј-110. Тужилаштво тврди да је ријеч о Куртовићевом аутомобилу ”пасат 7”, сиве боје, којим је дјечак Ј.Ч. отет и одвезен на непознату локацију.
Хроника
Суђење за отмицу дјечака: Откривени детаљи разговора са киднаперима
Међутим, ни након побољшања снимака Шимуновић није могао да се изјасни које је марке и боје спорни аутомобил. Није могао да се изјасни ко се налази у возилу, па чак ни колико особа се у њему налази...
Оптужницом, Куртовићу је на терет стављено кривично дјело отмице, односно да је саставу криминалне групе заједно са најмање двије непознате особе силом, пријетњом и обманом одвео и задржао дијете, 13-годишњег држављанина Турске, у намјери да од његовог оца и стрица изнуде 50.000 евра.
Према оптужници дјечак је одведен 8. новембра прошле године ”пасатом” оптуженог испред зграде у којој је становао са стрицем А.Ч. у Источном Сарајеву. Мислећи да ће узети цигарете ушао је у аутомобил, али је возач закључао врата. У возилу су биле двије особе и уз пријетње убиством држали су га три дана на непознатој локацији све док им отац дјечака преко мобилног банкарства није уплатио 4.000 евра, када су га пустили на слободу.
Суђење се наставља 14. октобра.
Хроника
4 мј0
Хроника
2 седм0
Хроника
3 седм0
Хроника
4 мј0
Најновије
Најчитаније
17
45
17
44
17
31
17
30
17
25
Тренутно на програму