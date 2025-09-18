Logo

Акција "Пролом": Ево како је САЈ хапсио осумњичене

Извор:

АТВ

18.09.2025

16:36

Коментари:

0
Акција "Пролом": Ево како је САЈ хапсио осумњичене
Фото: screenshot

Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.

АТВ доноси снимак дијела акције у којој је ухапшено више особа.

У акцији су ухапшени Биљана Јањић, Давор Дабић, некадашњи припадник Оружаних снага БиХ Марко Голубовић звани Пљуско, Бојан Симић, радник ”Пошта Српске” Ненад Ћуковић звани Ћевап, Елма Бараковић и Жељко Грабовац. И даље се трага за двије особе, а међу њима је и Бранислав Јањић против кога је недавно потврђена оптужница за трговину дрогом у предмету ”Коде”.

Акција Пролом

Хроника

Акција ”Пролом”: Трговином дроге ”зарадили” 2,7 милиона евра

Према незваничним информацијама он је почетком септембра напустио БиХ и за њим ће бити расписана потјерница.

У оквиру акције у Бањалуци и Лакташима претресена је и имовина директора познате здравствене установе Ненада Гајића против кога, како сазнајемо, неће бити поднесен извјештај тужилаштву и вјероватно ће имати статус свједока.

Policija Srpska

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Подијели:

Тагови:

Акција "Пролом 2"

MUP Srpske

Полиција

Darko Elez

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

Хроника

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

1 д

0
Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

Хроника

Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

1 ч

0
"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

Регион

"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

1 ч

0
Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

Друштво

Лагано у шетњу са пиштољем око појаса, грађани пријавили полицији

1 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

Хроника

Несрећа у Бијељини: Тешко повријеђено дијете на трактору

1 ч

0
У Јањи пронађено тијело утопљеника

Хроника

У Јањи пронађено тијело утопљеника

2 ч

0
Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

Хроника

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

2 ч

0
Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и самозадовољавао се

Хроника

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и самозадовољавао се

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner