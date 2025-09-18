Акција "Пролом": Ево како је САЈ хапсио осумњичене

Извор:
Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.
АТВ доноси снимак дијела акције у којој је ухапшено више особа.
У акцији су ухапшени Биљана Јањић, Давор Дабић, некадашњи припадник Оружаних снага БиХ Марко Голубовић звани Пљуско, Бојан Симић, радник ”Пошта Српске” Ненад Ћуковић звани Ћевап, Елма Бараковић и Жељко Грабовац. И даље се трага за двије особе, а међу њима је и Бранислав Јањић против кога је недавно потврђена оптужница за трговину дрогом у предмету ”Коде”.
Према незваничним информацијама он је почетком септембра напустио БиХ и за њим ће бити расписана потјерница.
У оквиру акције у Бањалуци и Лакташима претресена је и имовина директора познате здравствене установе Ненада Гајића против кога, како сазнајемо, неће бити поднесен извјештај тужилаштву и вјероватно ће имати статус свједока.
