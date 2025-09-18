Акција ”Пролом”: Трговином дроге ”зарадили” 2,7 милиона евра

Извор:
Група која је ухапшена у акцији ”Пролом 2” осумњичена је за набавку и препродају великих количина дроге чиме су, како се сумња, стекли имовинску корист од око 2,7 милиона евра.
У акцији су ухапшени Биљана Јањић, Давор Дабић, некадашњи припадник Оружаних снага БиХ Марко Голубовић звани Пљуско, Бојан Симић, радник ”Пошта Српске” Ненад Ћуковић звани Ћевап, Елма Бараковић и Жељко Грабовац. И даље се трага за двије особе, а међу њима је и Бранислав Јањић против кога је недавно потврђена оптужница за трговину дрогом у предмету ”Коде”. Према незваничним информацијама он је почетком септембра напустио БиХ и за њим ће бити расписана потјерница.
У оквиру акције у Бањалуци и Лакташима претресена је и имовина директора познате здравствене установе Ненада Гајића против кога, како сазнајемо, неће бити поднесен извјештај тужилаштву и вјероватно ће имати статус свједока.
Начелник ПУ Источно Сарајево Бранимир Шеховац на конференцији за медије је рекао да ће против осам особа бити поднесена пријава Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву због сумње да су починили кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружјем.
Појаснио је да је акција ”Пролом 2” покренута прошле године након остварене сарадње са Европолом и Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и анализе података из апликација ”Sky” и ”Anom” које су осумњичени користили.
”Примјеном посебних истражних радњи утврђено је да су осумњичени у претходном периоду договорали куповину, дистрибуцију и препродају кокаина, марихуане, амфетамина, екстазија, хероина, као и супстанце за производњу дроге. У више наврата су неовлаштено набављали, држали, продали и размјењивали ватрено оружје”, рекао је Шеховац.
Према његовим ријечима сумња се да је овим кривичним дјелима група стекла имовинску корист од 2.710.790 евра, те да су извршили нелегалну дистрибуцију око 52 килограма кокаина, око 170 килограма марихуане, 47.800 таблета екстазија, око 10 килограма спида и 19 литара амфетаминског уља.
Истакао је да су претреси извршени у Источном Сарајеву, Бањалуци, Лакташима и у Кантону Сарајеву.
”Овом акцијом ПУ Источно Сарајеву наставља снажно да се бори са криминалитетом и разбијањем организованих криминалних група. То ћемо наставити да радимо и у будућности како би створили безбједан амбијент за све грађане који живе и бораве на подручју ПУ Источно Сарајево”, рекао је Шеховац, који се захвалио на сарадњи МУП-у Кантона Сарајево.
Тренутно на програму