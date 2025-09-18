У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

18.09.2025
10:34
Сарајлија чији су иницијали Н.П. ухапшен је због сумње да је у општини Стари Град послије вербалног окршаја покушао да убије полицајца и још једно лице.
Осумњиченом се ставља на терет да је јуче око 16.50 часова у сарајевској општини Стари Град, изашао из возила и послије вербалног сукоба због саобраћаја, кренуо ка лицу М.Х. извадио пиштољ, репетирао и уперио му цијев у стомак, а потом према полицајцу А.Х. пријетећи му смрћу, саопштио је МУП КС.
Потом се осумњичени удаљио са лица мјеста.
У полицијском саопштењу су напоменули да полицајац А.Х. тада није био на дужности.
