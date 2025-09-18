Logo

У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

18.09.2025

10:34

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Сарајлија чији су иницијали Н.П. ухапшен је због сумње да је у општини Стари Град послије вербалног окршаја покушао да убије полицајца и још једно лице.

Осумњиченом се ставља на терет да је јуче око 16.50 часова у сарајевској општини Стари Град, изашао из возила и послије вербалног сукоба због саобраћаја, кренуо ка лицу М.Х. извадио пиштољ, репетирао и уперио му цијев у стомак, а потом према полицајцу А.Х. пријетећи му смрћу, саопштио је МУП КС.

Протести у Француској

Свијет

Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

Потом се осумњичени удаљио са лица мјеста.

У полицијском саопштењу су напоменули да полицајац А.Х. тада није био на дужности.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Igračke

Друштво

Ова играчка се хитно повлачи из продаје због ризика од гушења

1 ч

0
Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

Свијет

Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

1 ч

0
Доктор Лазић хуманошћу задужио будуће генерације

Друштво

Доктор Лазић хуманошћу задужио будуће генерације

1 ч

0
Затражено поништавање тендера за расвјету у Бањалуци

Бања Лука

Затражено поништавање тендера за расвјету у Бањалуци

1 ч

1

Више из рубрике

Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

Хроника

Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

2 ч

0
Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

Хроника

Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

2 ч

1
Судар у бањалучкој улици Јована Дучића

Хроника

Жесток судар у Бањалуци, ауту готово отпао точак

2 ч

0
Адна Ровчанин - инфлуенсерка преминула два дана након свог вјенчања

Хроника

Посљедњи снимак Адне Ровчанин (26): Ништа није слутило на трагедију

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner