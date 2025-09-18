Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

18.09.2025
Два летећа аутомобила сударила су се током пробе на једном аеромитингу у Кини, који је био замишљен као приказ ове нове технологије.
Након судара у ваздуху, једно од возила пало је на земљу и запалило се при удару, а извјештаји наводе да је један пилот повријеђен, пренео је британски "The Telegraph".
Снимци који круже кинеским државним медијима приказују два футуристичка возила како изводе ваздушне акробације у блиској формацији. Видео се затим прекида приказом ватре која је захватила олупину једног од возила, док су амбулантна возила јурила на мјесто несреће.
Несрећа се догодила у уторак у Чангчуну, у сјевероисточној провинцији Ђилин, док се град припремао за петодневни аеромитинг који би требало да почне у петак.
Летећи аутомобили, познати и као електрична возила за вертикално полијетање и слијетање (еВТОЛ), развила је компанија Xпенг АероХТ, једна од највећих компанија за летеће аутомобиле у Азији и подружница кинеског гиганта за електрична возила (ЕВ) Xпенг.
Xpeng AeroHT confirmed to Yicai that today’s eVTOL crash during a rehearsal for the Changchun Airshow was caused when one sustained damage and caught fire while landing. The other landed safely. The clarification comes after online videos showed two aerial vehicles on fire.… pic.twitter.com/7AYN4n4zla— Yicai 第一财经 (@yicaichina) September 16, 2025
Компанија је за судар окривила "недовољно растојање између летјелица" и саопштила да је истрага у току. У изјави за "Си-ен-ен" навели су да је једно возило "претрпјело оштећење трупа и запалило се приликом слијетања".
"Сво особље на лицу мјеста је безбједно, а локалне власти су на организован начин завршиле хитне мјере на лицу мјеста", додали су.
Међутим, "Си-ен-ен" је, позивајући се на једног запосленог, известио да је један од пилота повријеђен. Очекује се да ће се еВТОЛ возила продавати по цијени од око 250.000 евра. Xпенг АероХТ је у јануару саопштио да је већ примио 3.000 поруџбина.
Овај инцидент наглашава забринутост у вези са безбједношћу летећих аутомобила и значајне изазове који предстоје прије него што они буду пуштени на тржиште.
Летећи аутомобили су кључна компонента кинеских планова да доминира оним што Пекинг назива "економија ниских висина", брзо растућим сектором у ваздушном простору испод 3.000 метара, који обухвата доставу дроновима, ваздушне таксије и друге услуге беспилотних летјелица.
Очекује се да ће сектор ове године вриједјети 206 милијарди долара, према подацима кинеског регулатора цивилног ваздухопловства, и да би могао да порасте на тржиште од 482 милијарде долара до 2035.
Међутим, суочава се са великим препрекама, укључујући недовољну инфраструктуру, као што су мјеста за полијетање и слијетање, регулаторне изазове, технолошку поузданост и прихватање јавности.
