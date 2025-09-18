Logo

Скривена Вајбер подешавања која сви игноришу: Ево шта заправо раде

Телеграф

18.09.2025

10:16

Фото: Pexels

Већина корисника у Србији користи Вајбер свакодневно, али ријетко ко улази у детаљна подешавања апликације. Управо тамо се крију скривене опције које утичу на приватност, батерију и потрошњу интернета, а многи их годинама држе укључене или искључене без разумијевања.

Скривена подешавања Вајбера нису лако видљива јер се налазе дубоко у менију, али могу у потпуности да промене начин коришћења апликације. Од тога да ли ће вам батерија трајати дуже, до тога да ли ће други видети када сте онлајн, све зависи од ових опција.

Многи корисници открију ове функције тек када примјете да им телефон успорава или да им интернет пакет нестаје брже него што би требало. А довољно је неколико додира да се све прилагоди вашим потребама.

Која подешавања обавезно треба провјерити

Прва опција коју сви игноришу је "Прикажи статус онлајн". Ако је укључена, свако може да види када сте активни, што многи корисници желе да избјегну. Искључивањем ове функције задржавате приватност и сами бирате када желите да будете "видљиви".

Друга важна ставка су аутоматска преузимања фајлова. Вајбер по подразумеваним подешавањима преузима фотографије, видео клипове и гласовне поруке, што може да потроши и интернет и меморију. Гашењем аутоматског преузимања контролишете шта се чува на телефону и штедите простор.

Треће, у менију обавјештења налази се опција која вам омогућава да искључите приказ порука на закључаном екрану. То значи да садржај нових порука неће бити видљив никоме ко држи ваш телефон у руци.

Зашто су ова подешавања важна

Приватност на Вајберу, уштеда батерије и мања потрошња мобилног интернета директно зависе од ових скривених опција. Када их подесите по свом избору, апликација ради брже, а ваш телефон постаје сигурнији.

Игнорисање ових функција може довести до тога да трошите више него што мислите, али и да нехотице откривате информације које би требало да остану приватне. Зато је важно одвојити неколико минута и детаљно прегледати све поставке.

Ова подешавања су ту управо да бисте имали контролу - питање је само да ли ћете их искористити.

(Телеграф.рс)

