Спотифај уводи 3 нове опције за бесплатне налоге

Телеграф

17.09.2025

12:51

Спотифај уводи 3 нове опције за бесплатне налоге
Спотифај је представио три нове опције за бесплатне налоге широм свијета: "Pick & Play", "Search & Play" и "Share & Play".

Прва омогућава да корисници директно пусте било коју пјесму у апликацији, друга им даје могућност да је потраже преко претраге, док трећа спаја Спотифај са друштвеним мрежама - корисници могу да отворе и слушају пјесме које им пријатељи или извођачи подијеле на Инстаграму и другим платформама.

Хроника

Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

До сада су бесплатни налози могли да користе само "scuffle", уз ограничен број прескакања нумера. Сада ће, међутим, постоји дневни лимит, након чега се враћа ограничени број прескакања по сату. Премијум претплата задржава предности: стриминг без реклама и офлајн слушање.

Спотифај овим потезом жели да повећа активност бесплатних корисника и истовремено ојача приходе од огласа. Према посљедњим подацима, од 696 милиона мјесечних корисника, чак 433 милиона користи бесплатну верзију, док 276 милиона плаћа премијум.

sunce

Наука и технологија

Сунце постало активније, може да утиче на технологију на Земљи

Додавањем нових функција бесплатним налозима, компанија очекује већу посјету апликацији и више времена проведеног уз музику, што значи и више простора за огласе. Премијум остаје кључ за љубитеље музике који желе највиши квалитет звука, АИ плејлисте и искуство без реклама.

(Телеграф.рс)

Таг:

Spotify

