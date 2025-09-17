Logo

Држава одобрила еутаназију чувеном писцу који пати од деменције

17.09.2025

12:36

Држава одобрила еутаназију чувеном писцу који пати од деменције
Фото: Pixabay

Канадски писац Роберт Манш добио је одобрење за асистирано самоубиство у Канади.

Маншу, који има 85 година, дијагностикована је деменција 2021. године и пати од Паркинсонове болести, наводи ББЦ.

Закон проширен 2021. године

У интервјуу за "Њујорк тајмс", Манш је објаснио да још није одредио датум када ће одлучити да поднесе захтјев за асистирано самоубиство, али је нагласио да ће то учинити када почне да осјећа озбиљне потешкоће са говором и комуникацијом.

Канада је 2016. легализовала еутаназију, а закон је 2021. године проширен тако да обухвати особе са озбиљним и хроничним физичким стањима, чак и онда када нису непосредно животно угрожавајућа.

За асистенцију при умирању потребно је испунити неколико услова, укључујући постојање "тешке и неизлечиве болести" и потписивање "добровољног захтјева који није резултат спољашњег притиска".

Шулић са трговцима

Економија

Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској

Потврде два стручњака

Уз то, два независна медицинска стручњака морају да потврде да пацијент испуњава те услове.

Према законима Канаде, особа која жели да користи право на асистирано самоубиство мора да буде у стању да активно пристане на то у тренутку смрти.

Према најновијим статистикама, медицински потпомогнуто умирање у Канади чинило је 4,7 одсто смртних случајева у 2023. години.

Роберт Манш је познати канадски дјечји писац.

Његов јединствени стил проистиче из интерактивног развијања прича са малишанима, узимајући догађаје из њихових живота и искустава и у великој мјери их преувеличавајући до сфере смијешног, понекад и фантастичног.

Добитник је награде Јуно, одликован је Орденом Канаде, има своју звијезду на Стази славних Канаде, а по њему су назване двије основне школе у Онтарију.

