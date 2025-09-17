Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

Извор:
СРНА
17.09.2025
10:54
Предсједник Русије Владимир Путин истакао је велики лични допринос премијера Индије Нарендре Модија у јачању партнерства Њу Делхија и Москве.
Путин је упутио поруку Модију поводом 75. рођендана индијског премијера коју је Кремљ објавио на својој интернет страници.
"Ваше предвођење Владе донијело Вам је огромно поштовање Ваших земљака и одличан положај на глобалној сцени. Индија је под Вашим вођством постигла импресиван напредак у социјалној, економској и научно-техничкој сфери", поручио је Путин.
Он је нагласио да је Моди дао допринос и развоју обострано корисне сарадње Русије и Индије у разним пољима, пренио је ТАСС.
"Цијеним наше блиске и пријатељске односе. Ми ћемо, наравно, наставити наш конструктиван дијалог и заједнички рад на кључним питањима која су на билатералној, регионалној и међународној агенди", навео је Путин.
Он је пожелио Модију добро здравље, срећу, напредак и даљи успјех.
