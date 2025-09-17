Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Извор:
Sputnjik
17.09.2025
10:08
Коментари:0
Спреман сам да се састанем са америчким лидером Доналдом Трампом и руским предсједником Владимиром Путином у трилатералном или билатералном формату без предуслова, али не у Москви, изјавио је Владимир Зеленски у интервјуу за ТВ „Скај њуз“.
„Спреман сам да се састанем без икаквих услова“, објавио је, наглашавајући да не намјерава да путује у Москву на разговоре, али је спреман да размотри приједлоге за састанак у било којој земљи осим у Русији.
Зеленски је такође потврдио да је Украјина спремна за прекид ватре.
„Надали смо се да ће предсједник Трамп преговарати о прекиду ватре. Спремни смо за прекид ватре“, поручио је шеф украјинског режима.
Хроника
Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу
Претходно, током посјете Кини почетком септембра, Путин је поручио да је спреман да се састане са Зеленским и да га чека у Москви.
Русија је више пута истицала да је притисак на Русију у вези са украјинским рјешењем узалудан и да она има свој став о прекиду ватре, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму