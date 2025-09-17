Logo

Акција „Миљацка“: Пронађена дрога, ухапшен 28-годишњак

АТВ

17.09.2025

Акција „Миљацка“: Пронађена дрога, ухапшен 28-годишњак
Фото: АТВ БЛ

Сарајевска полиција ухапсила је Е.С (28) из овог града због производње у и продаје дроге.

Он је ухапшен у акцији "Миљацка", изведеном под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

У претресима на подручју општине Нови Град Сарајево пронађено је и одузето више ПВЦ паковања са садржајем материје која асоцира на спид и марихуану укупне масе више од 1.800 грама, дигитална вага, телефон и други предмети.

Из МУП-а Кантона Сарајево закључују да се ухапшени тренутно налази налази на криминалистичкој обради.

Сарајево

