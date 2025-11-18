Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Аутор:Стеван Лулић
18.11.2025
06:00
Коментари:0
Данас ће у Бањалуци чак 11 улица привремено остати без струје због радова на одржавању електромреже.
Из Електрокрајине је потврђено да ће од девет до 12 часова без струје бити дио улице Деспота Стефана Лазаревића.
Од 11:30 до 13:30 без струје ће бити дијелови улица Голуба Бабића, Млађе Ћусића и Херцеговачка и дио насеља Дракулић.
Хроника
ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић
Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка и Дујке Комљеновића.
У истом периоду ће електрична енергија бити искључена и у дијеловима улица Скендера Куленовића бр. 24 и Раде Врањешевић бр. 1.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму