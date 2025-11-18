Logo
Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Аутор:

Стеван Лулић

18.11.2025

06:00

Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Данас ће у Бањалуци чак 11 улица привремено остати без струје због радова на одржавању електромреже.

Из Електрокрајине је потврђено да ће од девет до 12 часова без струје бити дио улице Деспота Стефана Лазаревића.

Од 11:30 до 13:30 без струје ће бити дијелови улица Голуба Бабића, Млађе Ћусића и Херцеговачка и дио насеља Дракулић.

Анис Калајџић

Хроника

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка и Дујке Комљеновића.

У истом периоду ће електрична енергија бити искључена и у дијеловима улица Скендера Куленовића бр. 24 и Раде Врањешевић бр. 1.

