Logo
Large banner

Ове улице сутра остају без струје

Извор:

АТВ

13.11.2025

21:56

Коментари:

0
Ове улице сутра остају без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због планираних радова на електромрежи, у петак 14. новембра ће без струје бити многе улице и неколико насеља у Бањалуци.

Како наводе из "Електрокрајине", од девет до 12 часова струје неће имати дијелови Улице краља Петра I Карађорђевића 107, 109 и 109Л.

У периоду од девет до 12 часова снабдијевање ће бити искључено у насељима Драгочај и Рамићи, док ће у периоду од девет до 10 часова струја бити искључена само дијелу улице Васе Глушца.

Такође, у периоду од 12 до 13 часова струје неће имати дијелови улица Ивана Фрање Јукића, Јеврејска бр. 1, Краља Алфонса XIII и Веселина Маслеше.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Улице и насеља која данас остају без струје

У периоду од 10 до 11 часова без струје ће бити дијелови улица Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Срђе Злопоглеђе бр. 4, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића.

Такође, од девет до 14 часова струје неће имати улице Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Милана Карановића и Булевар војводе Петра Бојовића.

Подијели:

Тагови:

struja

електрична енергија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Улице и насеља која данас остају без струје

14 ч

0
Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

Бања Лука

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

2 д

0
Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Бања Лука

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

4 д

0
Поплаве у Лесковцу

Србија

Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

6 д

0

Више из рубрике

Вапај Бањалучана нико не чује: "Моја кућа ће сљедећа у провалију"

Бања Лука

Вапај Бањалучана нико не чује: "Моја кућа ће сљедећа у провалију"

2 ч

1
Ljubo Ninkovic Banjaluka

Бања Лука

Љубо Нинковић саслушан у Тужилаштву

8 ч

0
Анализа показала "добар квалитет ваздуха", грађани поручују: Дишемо на шкрге

Бања Лука

Анализа показала "добар квалитет ваздуха", грађани поручују: Дишемо на шкрге

8 ч

0
Сутра у центру Бањалуке бесплатна контрола шећера у крви

Бања Лука

Сутра у центру Бањалуке бесплатна контрола шећера у крви

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner