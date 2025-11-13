Ове улице сутра остају без струје

Извор:
Због планираних радова на електромрежи, у петак 14. новембра ће без струје бити многе улице и неколико насеља у Бањалуци.
Како наводе из "Електрокрајине", од девет до 12 часова струје неће имати дијелови Улице краља Петра I Карађорђевића 107, 109 и 109Л.
У периоду од девет до 12 часова снабдијевање ће бити искључено у насељима Драгочај и Рамићи, док ће у периоду од девет до 10 часова струја бити искључена само дијелу улице Васе Глушца.
Такође, у периоду од 12 до 13 часова струје неће имати дијелови улица Ивана Фрање Јукића, Јеврејска бр. 1, Краља Алфонса XIII и Веселина Маслеше.
У периоду од 10 до 11 часова без струје ће бити дијелови улица Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Срђе Злопоглеђе бр. 4, Јасеновачких логораша и Мајке Југовића.
Такође, од девет до 14 часова струје неће имати улице Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Милана Карановића и Булевар војводе Петра Бојовића.
