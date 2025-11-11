Logo
Large banner

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

Извор:

АТВ

11.11.2025

22:08

Коментари:

0
Сутра 24 улице и 21 насеље без струје
Фото: АТВ

У Бањалуци сутра 24 улице и 21 насеље без струје.

До искључења ће доћи због планираних радова на мрежи.

Како је саопштено из “Електрокрајине”, од пет до 17.15 часова, струју неће имати дијелови насеља Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Лауш, Побрђе, Сарачица, Чокори и Горња Пискавица.

''Од девет до 11 часова без електричне енергије остаће потрошачи у дијеловима улица Дрварска, Карађорђева бр. 62-190 и Српских соколова. Од 11.30 до 13.30 искључења су планирана у дијеловима улица Косовска, Равних Котара, Ужичка и Светог Николе'', наводе из “Електрокрајине” и додају да је од осам до 14 часова планирано искључење у насељу Обровац, те од 11.30 до 12.30 дијелови насеља Лауш, Побрђе, Мочила, Трла и Шибови.

ilija tamindzija 1

Република Српска

Таминџија: У Српској ће остати најнижа цијена електричне енергије

''Од девет до 11 струју неће имати дијелови улица Бранка Кошчице, Јасмира Малчића и Милана Бранковића. Од 8.30 до 10.30 без електричне енергије ће бити дијелови улица Омладинска, Боланог Дојчина, Бранка Кошчице, Милана Бранковића, Трла и Жарка Згоњанина. Од девет до 15 часова без снабдијевање електричном енергијом ће бити дијелови насеља Рацуне и Леденице'', наводе они и додају да ће од девет до 14 часова без струје бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Фрушкогорска и Љевчанска.

Такође, од девет, али ће искључење трајати три часа мање, тачније, до 11 часова, биће дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи и Локвари, док ће од девет до 12 часова без струје бити и дијелови улица Кордунашка, Реље Крилатице и Саве Ковачевића.

Подијели:

Тагови:

електрична енергија

isključenja struje

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више бањалучких улица данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

15 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Градови и општине

Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

1 д

0
Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Савјети

Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

1 д

0
Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

Бања Лука

Ванредно обавјештење: Бројна насеља у Бањалуци и Лакташима остају без струје

1 д

0

Више из рубрике

Вода чаша

Бања Лука

Дијелови Бањалуке без воде, један ће бити скоро цијели дан

13 ч

0
Више бањалучких улица данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

15 ч

0
Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

Бања Лука

Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

1 д

0
Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

Бања Лука

Гајанин: Дипломци показују одличне резултате, у наредној години велике инвестиције

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

22

15

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

22

08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

22

02

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

21

55

Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner