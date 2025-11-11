Извор:
11.11.2025
У Бањалуци сутра 24 улице и 21 насеље без струје.
До искључења ће доћи због планираних радова на мрежи.
Како је саопштено из “Електрокрајине”, од пет до 17.15 часова, струју неће имати дијелови насеља Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Лауш, Побрђе, Сарачица, Чокори и Горња Пискавица.
''Од девет до 11 часова без електричне енергије остаће потрошачи у дијеловима улица Дрварска, Карађорђева бр. 62-190 и Српских соколова. Од 11.30 до 13.30 искључења су планирана у дијеловима улица Косовска, Равних Котара, Ужичка и Светог Николе'', наводе из “Електрокрајине” и додају да је од осам до 14 часова планирано искључење у насељу Обровац, те од 11.30 до 12.30 дијелови насеља Лауш, Побрђе, Мочила, Трла и Шибови.
Таминџија: У Српској ће остати најнижа цијена електричне енергије
''Од девет до 11 струју неће имати дијелови улица Бранка Кошчице, Јасмира Малчића и Милана Бранковића. Од 8.30 до 10.30 без електричне енергије ће бити дијелови улица Омладинска, Боланог Дојчина, Бранка Кошчице, Милана Бранковића, Трла и Жарка Згоњанина. Од девет до 15 часова без снабдијевање електричном енергијом ће бити дијелови насеља Рацуне и Леденице'', наводе они и додају да ће од девет до 14 часова без струје бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Фрушкогорска и Љевчанска.
Такође, од девет, али ће искључење трајати три часа мање, тачније, до 11 часова, биће дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи и Локвари, док ће од девет до 12 часова без струје бити и дијелови улица Кордунашка, Реље Крилатице и Саве Ковачевића.
