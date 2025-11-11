Дијелови Бањалуке без воде, један ће бити скоро цијели дан

Извор:
11.11.2025
Данас ће се изводити радови у Карађорђевој (Лауш), Хиландарској (Пријечани), Шумадијској (Лазарево) и Стојана Јанковића (Лазарево).
Због веће интервенције у Улици књаза Милоша, та и с њом повезане улице остаће без воде од 9 до 18 часова.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Доњем Первану, Крминама, Рекавицама, Јаворцима и Доњим Колима.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
