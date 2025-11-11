Logo
Црна Гора десета у Европи по индексу организованог криминала

СРНА

11.11.2025

09:53

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црна Гора заузима десето мјесто у Европи према извјештају Глобалног индекса организованог криминала за 2025. годину, у којем се наводи да су трговина дрогом, шверц цигарета, прање новца и корупција унутар државних институција и даље главни облици криминала у земљи.

Глобална иницијатива за борбу против транснационалног организованог криминала /ГИ-ТОЦ/ представила је нови извјештај о организованом криминалу, који показује да се Црна Гора и даље налази међу државама са високим степеном организованог криминала.

Према овим подацима , Црна Гора заузима 64. мјесто од 193 државе свијета, односно десето мјесто у Европи, са укупном оцјеном 5,82.

Црна Гора је напредовала за пет мјеста у Европи, односно за 10 у свијету. Према Глобалном индексу из 2023. године Црна Гора је била пета у Европи и на 54. мјесту на свијету.

Посебно се истиче дјеловање познатих криминалних структура "кавачког" и "шкаљарског" клана који, према процјенама Еуропола, контролишу најмање 30 одсто трговине кокаином између Латинске Америке и Европе, преносе црногорски медији.

Према извјештају, Лука Бар остаје кључна тачка за шверц наркотика и акцизне робе.

Поред традиционалних облика организованог криминала, Црна Гора биљежи и пораст сајбер напада, финансијских превара и трговине људима.

Црна Гора

organizovani kriminal

10

16

Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

10

14

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

