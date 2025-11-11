Црна Гора десета у Европи по индексу организованог криминала

Извор:
СРНА
11.11.2025
09:53
Црна Гора заузима десето мјесто у Европи према извјештају Глобалног индекса организованог криминала за 2025. годину, у којем се наводи да су трговина дрогом, шверц цигарета, прање новца и корупција унутар државних институција и даље главни облици криминала у земљи.
Глобална иницијатива за борбу против транснационалног организованог криминала /ГИ-ТОЦ/ представила је нови извјештај о организованом криминалу, који показује да се Црна Гора и даље налази међу државама са високим степеном организованог криминала.
Према овим подацима , Црна Гора заузима 64. мјесто од 193 државе свијета, односно десето мјесто у Европи, са укупном оцјеном 5,82.
Црна Гора је напредовала за пет мјеста у Европи, односно за 10 у свијету. Према Глобалном индексу из 2023. године Црна Гора је била пета у Европи и на 54. мјесту на свијету.
Посебно се истиче дјеловање познатих криминалних структура "кавачког" и "шкаљарског" клана који, према процјенама Еуропола, контролишу најмање 30 одсто трговине кокаином између Латинске Америке и Европе, преносе црногорски медији.
Према извјештају, Лука Бар остаје кључна тачка за шверц наркотика и акцизне робе.
Поред традиционалних облика организованог криминала, Црна Гора биљежи и пораст сајбер напада, финансијских превара и трговине људима.
