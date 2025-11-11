Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

11.11.2025
09:42
Коментари:0
Петоро младих људи страдало је у Мађарској, када је воз ударио у њихов аутомобил док су се враћали из изласка. Несрећу је једина преживјела Викторија (19), која још не зна да су њен млађи брат, његова дјевојка и другари погинули.
Трагедија се догодила у вечерњим сатима 4. новембра у селу Сентмартонката, у близини Будимпеште. У аутомобилу, којим је управљао Золтан (24) налазило се још петоро младих људи. Враћали су се из изласка када је Золтан одлучио да пројури преко шина, иако је рампа кренула да се спушта. Брзи воз налетио је на њих и возило гурао наредних 500 метара дуж пруге.
Регион
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу
Петоро младих страдало је на лицу мјеста, док је Викторија са тешким повредама хитно пребачена у болницу, гдје су се љекари данима борили за њен живот.
Њено стање се мало побољшало протеклих дана, па су њеној самохраној мајци Марти допустили да уђе на одјељење да је види. Ипак, Марта није имала срца да Викторији каже да су сада остале саме на свијету и да више нема њеног сина, а Викторијиног брата.
Марта сада тугује за сином и страхује за кћерку и то како ће опоравак тећи. У сузама је за медије рекла да се Викторија уопште не сјећа несреће и да не зна још како да јој саопшти најгоре вијести - да су из смрсканог возила извукли тијела њеног брата, његове дјевојке, њиховог најбољег друга.
Остали спортови
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији
- Викторија ме је само питала да ли је онај који јој је ово урадио исто у болници. Рекли смо јој да ју је ударио аутомобил јер смо жељели да је поштедимо страшне истине - рекла је Марта.
Љекари кажу да се Викторија полако опоравља, али да је дуг пут пред њом док не стане на своје ноге. Марта се нада да ће Викторија то ускоро и моћи, али је свјесна да ће је тад чекати много тежи опоравак, емоционални, јер ће ускоро морати да јој кажу да њених најмилијих више нема.
Никоме и даље није јасно зашто је Золтан уопште одлучио да заобилази спуштену рампу и прелази пругу кад сви у селу добро знају да туда тутњи брзи воз.
Они који су га познавали кажу да је био неодговоран возач. Наводно је кобне вечери друштво извео у град да прославе што су му одложили плаћање казне за саобраћајни прекршај за три недјеље.
Занимљивости
Данас је најмоћнији нумеролошки датум у години: Могу вам се остварити највеће жеље
Золтанов другар наводи да је те вечери само пуком срећом остао жив. Каже да су и њега звали у провод, али је њему побјегао аутобус те им је јавио да ипак неће доћи.
- У једном тренутку смо се чули, имали смо видео позив, показивали су ми шта пропуштам. Недуго потом сазнао сам да су мртви - рекао је младић за мађарске медије.
Република Српска
55 мин1
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму