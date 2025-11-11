Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

Извор:
СРНА
Од данас је у Словенији званично забрањено трајно везивање паса у кућном окружењу, саопштила је Управа за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља.
Према изменама Закона о заштити животиња из 2023. године, пси више не смију да буду стално везани ланцима или конопцима, пренио је РТВ СЛО.
Умјесто тога, власници морају да обезбиједе простор који омогућава слободно кретање паса, које мора да буде сигурно, да пружа заштиту од временских непогода и спријечи бекство животиње.
За прекршаје су предвиђене новчане казне у износу од 1.000 до 1.600 евра.
Управа је навела да трајно везивање негативно утиче на физичко и психичко стање паса, изазивајући повреде, поремећаје у понашању и повећану осјетљивост на временске услове.
Забрана се не односи на коришћење повоца као средства за контролу паса на јавним мјестима.
