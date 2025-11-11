Logo
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу

Извор:

СРНА

11.11.2025

09:38

Коментари:

0
Од данас у Словенији забрањено везивање паса у кућном окружењу
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Од данас је у Словенији званично забрањено трајно везивање паса у кућном окружењу, саопштила је Управа за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља.

Према изменама Закона о заштити животиња из 2023. године, пси више не смију да буду стално везани ланцима или конопцима, пренио је РТВ СЛО.

Затвор

Остали спортови

Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Умјесто тога, власници морају да обезбиједе простор који омогућава слободно кретање паса, које мора да буде сигурно, да пружа заштиту од временских непогода и спријечи бекство животиње.

За прекршаје су предвиђене новчане казне у износу од 1.000 до 1.600 евра.

Управа је навела да трајно везивање негативно утиче на физичко и психичко стање паса, изазивајући повреде, поремећаје у понашању и повећану осјетљивост на временске услове.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Данас је најмоћнији нумеролошки датум у години: Могу вам се остварити највеће жеље

Забрана се не односи на коришћење повоца као средства за контролу паса на јавним мјестима.

Коментари (0)
