Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених

Извор:

вијести.ме

10.11.2025

22:39

Коментари:

0
Фото: АТВ

Држављанин Узбекистана А.С. (21) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи у Режевићима, у којој су повријеђене три особе.

До несреће је дошло када су се сударили аутобус и аутомобил “форд фиеста”, усљед чега је дошло до превртања аутобуса.

Возач аутомобила погинуо на лицу мјеста

А.С. је, према сазнањима "Вијести", претицао из правца Петровца према Будви и ударио у аутобус који се кретао из супротног правца.

Погинуо је на лицу мјеста, док су повријеђена три путника из аутобуса.

На лице мјеста су изашли припадници будванске полиције, Службе заштите и спасавања и екипа Хитне помоћи.

Повреде путника нису опасне по живот.

Саобраћај је био у прекиду на том дијелу пута.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Црна Гора

Коментари (0)
