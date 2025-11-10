Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених

Извор:
вијести.ме
10.11.2025
22:39
Коментари:0
Држављанин Узбекистана А.С. (21) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи у Режевићима, у којој су повријеђене три особе.
До несреће је дошло када су се сударили аутобус и аутомобил “форд фиеста”, усљед чега је дошло до превртања аутобуса.
А.С. је, према сазнањима "Вијести", претицао из правца Петровца према Будви и ударио у аутобус који се кретао из супротног правца.
Сцена
Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок
Погинуо је на лицу мјеста, док су повријеђена три путника из аутобуса.
На лице мјеста су изашли припадници будванске полиције, Службе заштите и спасавања и екипа Хитне помоћи.
Повреде путника нису опасне по живот.
Саобраћај је био у прекиду на том дијелу пута.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму