Москва: Инцидент с дроновима у Пољској је провокација Кијева

Извор:

РТ Балкан

17.09.2025

08:53

Коментари:

0
Москва: Инцидент с дроновима у Пољској је провокација Кијева
Фото: Танјуг/АП

Инцидент са беспилотним летјелицама у пољском ваздушном простору представља провокацију за коју је заинтересован кијевски режим ради продужења конфликта у Украјини, изјавио је за "Известија" изасланик руског Министарства спољних послова о злочинима кијевског режима Родион Мирошник.

"Јасно разумијемо: оно што се догодило на територији Пољске јесте провокација, за коју је искључиво заинтересован украјински режим. Можда дјелимично и пољски, који рачуна да ће тиме изнудити више новца, пажње и наоружања за територију како Пољске, тако и Украјине", нагласио је он.

Додао је да му се чини да је ријеч о тежњи ка ескалацији и ка главном циљу који представници Европе мјесецима јавно истичу – а то је да се "што више продужи украјински сукоб и не допусти било каква опција за преговарачко рјешење конфликта политичким и дипломатским путем".

Moskva Kremlj

Свијет

Најтраженији човјек први пут снимљен у јавности

Рано ујутру 10. септембра оперативна команда пољске војске саопштила је да је уништила неколико објеката идентификованих као беспилотне летјелице које су нарушиле ваздушни простор Пољске. Према ријечима премијера Доналда Туска, у ноћи између 9. и 10. септембра забиљежено је 19 нарушавања ваздушног простора. Према његовим наводима, сви дронови дошли су са територије Бјелорусије.

zemljotres potres

Свијет

Јак земљотрес погодио Албанију

У вези са инцидентом, НАТО је на захтјев Пољске активирао Члан 4 Сјеверноатлантског уговора ради консултација чланица алијансе. Како је саопштило Министарство одбране Русије, Оружане снаге РФ у ноћи између 9. и 10. септембра извеле су ударе на предузећа војно-индустријског комплекса Украјине у Ивано-Франковској, Хмељницкој, Житомирској области, као и у Виници и Лавову. Према подацима министарства, "није било планирано да се нападну мете на пољској територији". Дoмет беспилотних летјелица које су, како се тврди, прешле границу с Пољском, не прелази 700 километара. У Министарству одбране Русије су изјавили да су спремни за консултације с пољском страном о овом питању.

(РТ Балкан)

