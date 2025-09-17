Ево како препознати лажни мед

Извор:
Мед је познат по разним здравственим бенефитима, богат је хранљивим материјама, антиоксидансима и помаже тијелу у многим природним процесима.
Да бисте уживали у добробитима које мед доноси, важно је знати његову чистоћу. Без овог знања можете купити производе лошег квалитета. Многи супермаркети продају лажни мед, који се доста разликује од оног што пчеле заправо производе. Многе компаније су искористиле пораст популарности меда, због чега је сада важније него икада прије познавати разлике.
Шта је 'лажни' мед?
Лажни мед је измијењен, али је готово немогуће разликовати га од правог када је упакован. Постоји много начина да препознате лажни мед, ево неколико ствари на које треба обратити пажњу при одређивању да ли је мед лажан или не.
Лепљивост
Прави мед није лепљив ако га протрљате између прстију, док је лажни мед лепљив због вештачких заслађивача додатих приликом његове производње. Ова разлика је лако тестирати и веома је уочљива.
Текстура
Прави мед је прилично густ по текстури и спорије се креће, док је лажни мед врло течан и брзо се разлива, креће и шири. Најбољи начин да то тестирате је да посматрате колико времена треба да мед пређе са једне стране тегле на другу, или да ставите мало на прст и видите да ли одмах цури.
Мирис
Прави мед има благ и често цвјетни мирис. Овај мирис може да се промијени загревањем и хлађењем, док лажни мед често нема мирис или може имати кисео мирис. Разумевање разлике може захтјевати мало вјежбе, осим ако не упоредите прави и лажни мед у тесту.
Загревање
Када се загреје, прави мед брзо постаје гушћи и не ствара пјену. Лажни мед, међутим, прави мехуриће и никада неће карамелизовати.
Тест са хлебом
Намажите мед на шниту хљеба. Прави мед ће се стврднути за око 60 секунди. Лажни мед се никада неће стврднути, већ ће због додатне влаге учинити хљеб влажним.
Растварање
Прави мед се не раствара у води, већ се скупља на дну у грудву. Ако се промијеша, прави мед се може разблажити током дужег времена. Лажни мед се одмах раствара у води због додатног шећера.
Тест са шибицом
Умотајте шибицу у мед. Ако је мед прави, шибица ће се лако запалити након што је умочен у мед, док лажни мед спријечава паљење због високог нивоа влаге.
Нечистоће
Прави мед често садржи мале нечистоће, као што су комадићи полена или обојени дијелови. Лажни мед нема нечистоћа, потпуно је чист и има уједначену, глатку текстуру.
Метилни алкохол
Можете тестирати да ли је мед прави или лажни тако што ћете га помијешати са метилним алкохолом. Када се прави мед помијеша са метилним алкохолом, мед ће остати на дну било које посуде. Лажни мед се неће понашати тако, већ ће се растворити у метилном алкохолу и раствор ће постати млечан.
Укус
Укус правог, чистог меда траје само неколико минута. Лажни мед има укус који дуже остаје у устима јер шећер продужава осећај укуса.
Састојци
Ако купујете мед у продавници гдје тегла има етикету, то је најлакши начин да провјерите чистоћу меда. Произвођачи су обавезни да наведу све додатке или супстанце које су додате у мед који производе. Погледајте етикету на тегли меда, ако постоји, и брзо ћете видјети да ли је нешто додато чистом меду и шта је то.
