Извор:
Sputnjik
17.09.2025
11:03
Коментари:0
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров критиковао је Запад због селективног поштовања принципа УН, истичући да западне земље сматрају себе изнад других, подсјетивши још једном на Косово.
"Када је ријеч била о Косову говорили су да реализују принцип самоопредељења народа, без икаквог референдума, једнострано објавивши независност", истакао је Лавров на округлом столу са амбасадорима западних држава, истакавши да Запад бира само оне принципе које му одговарају да оправда своје поступке.
Међутим, када је преко 95 одсто становника Крима изразило жељу да се припоји Русији, Запад је рекао да не признаје право нације на самоопредјељење и да захтјева да се поштује територијални интегритет.
Свијет
Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом
Лавров је нагласио да Русија цијени интерес свјетске већине за те напоре које улажу да се ријеши украјинска криза и да се труди да максимално отворено и конкретно представи свој став, акције и планове пријатељима.
"Западна мањина или у потпуности игнорише принципе Повеље УН. На примјер, Запад никада није узимао у обзир суверену равноправност држава. Ретроспективно, откад су основане УН, сјетите се само које су то међународне кризе биле, ни у једној Запад није поштовао суверену равноправност држава, сматрајући себе изнад других", нагласио је Лавров.
Русија никада не напада цивиле нити цивилну инфраструктуру, изјавио је Лавров.
"Сваки пут када Украјина и њени европски господари у наступу бијеса почну да оптужују Русију за уништавање цивилних циљева и цивила, видимо да Секретаријат УН подржава такве изјаве и, заједно са Западом и Кијевом, захтијева да Русија буде на неки начин кажњена", рекао је Лавров, коментаришући одговор Секретаријата УН на оптужбе Кијева против Русије.
Хроника
Добојска полиција одузела 100 грама марихуане
Лавров је током округлог стола о украјинској кризи истакао да руска војска никада не дејствује нити напада цивилне објекте или цивиле, а да УН затвара очи пред поступцима Кијева.
(Спутњик)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму