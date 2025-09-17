Logo

Лавров: Западне земље сматрају да су изнад других

Извор:

Sputnjik

17.09.2025

11:03

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров критиковао је Запад због селективног поштовања принципа УН, истичући да западне земље сматрају себе изнад других, подсјетивши још једном на Косово.

"Када је ријеч била о Косову говорили су да реализују принцип самоопредељења народа, без икаквог референдума, једнострано објавивши независност", истакао је Лавров на округлом столу са амбасадорима западних држава, истакавши да Запад бира само оне принципе које му одговарају да оправда своје поступке.

Међутим, када је преко 95 одсто становника Крима изразило жељу да се припоји Русији, Запад је рекао да не признаје право нације на самоопредјељење и да захтјева да се поштује територијални интегритет.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

Лавров је нагласио да Русија цијени интерес свјетске већине за те напоре које улажу да се ријеши украјинска криза и да се труди да максимално отворено и конкретно представи свој став, акције и планове пријатељима.

"Западна мањина или у потпуности игнорише принципе Повеље УН. На примјер, Запад никада није узимао у обзир суверену равноправност држава. Ретроспективно, откад су основане УН, сјетите се само које су то међународне кризе биле, ни у једној Запад није поштовао суверену равноправност држава, сматрајући себе изнад других", нагласио је Лавров.

Москва никад не напада цивиле

Русија никада не напада цивиле нити цивилну инфраструктуру, изјавио је Лавров.

"Сваки пут када Украјина и њени европски господари у наступу бијеса почну да оптужују Русију за уништавање цивилних циљева и цивила, видимо да Секретаријат УН подржава такве изјаве и, заједно са Западом и Кијевом, захтијева да Русија буде на неки начин кажњена", рекао је Лавров, коментаришући одговор Секретаријата УН на оптужбе Кијева против Русије.

policija rs 7

Хроника

Добојска полиција одузела 100 грама марихуане

Лавров је током округлог стола о украјинској кризи истакао да руска војска никада не дејствује нити напада цивилне објекте или цивиле, а да УН затвара очи пред поступцима Кијева.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

Свијет

Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

32 мин

0
Пуцњава код средње школе, има мртвих

Свијет

Пуцњава код средње школе, има мртвих

34 мин

0
Ђоковић објавио емотиван видео: Сви мисле да је то најава

Тенис

Ђоковић објавио емотиван видео: Сви мисле да је то најава

36 мин

0
Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

Хроника

Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

41 мин

0

Више из рубрике

Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

Свијет

Путин: Моди дао значајан лични допринос партнерству са Москвом

32 мин

0
Пуцњава код средње школе, има мртвих

Свијет

Пуцњава код средње школе, има мртвих

34 мин

0
Орбан: Овај хаос не смије бити будућност Европе

Свијет

Орбан: Овај хаос не смије бити будућност Европе

1 ч

0
Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Свијет

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner