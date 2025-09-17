Добојска полиција одузела 100 грама марихуане

Извор:
АТВ
17.09.2025
10:39
Коментари:0
Добојска полиција одузела је 100 грама марихуане које су пронашли приликом контроле Јасмина Ј. из Добоја.
У ПУ Добој наводе да је приликом контроле код Ј.Ј. пронађен пакет марихуане, укупне масе 60,5 грама.
”По наредби Основног суда у Добоју извршен је претрес стана који користи осумњичени. Том приликом пронађено је и одузето још 42,7 грама марихуане”, саопштила је ПУ Добој.
По комплетирању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај против Ј.Ј. због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму