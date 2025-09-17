Logo

Добојска полиција одузела 100 грама марихуане

17.09.2025

Добојска полиција одузела је 100 грама марихуане које су пронашли приликом контроле Јасмина Ј. из Добоја.

У ПУ Добој наводе да је приликом контроле код Ј.Ј. пронађен пакет марихуане, укупне масе 60,5 грама.

”По наредби Основног суда у Добоју извршен је претрес стана који користи осумњичени. Том приликом пронађено је и одузето још 42,7 грама марихуане”, саопштила је ПУ Добој.

По комплетирању предмета Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај против Ј.Ј. због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

