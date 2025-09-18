Logo

Мета случајно открила нове паметне наочале

Фото: Танјуг/АП

Мета је ненамјерно открила детаље о својим новим паметним наочарима прије званичне презентације на конференцији Мета Конект.

Промотивни видео, који је касније уклоњен са Јутјуба, приказивао је моделе Мета Раy-Бан Дисплеј наочара, нудећи први увид у функционалности које нас очекују.

"Европа иде погрешним путем" Мета одбија да потпише кодекс понашања ЕУ за вјештачку интелигенцију

Нове наочаре имплементирају Хедс-ап дисплеј (ХУД), преко којег се информације приказују директно у видном пољу корисника, на стаклу наочара.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Телевизија Еј-Би-Си повлачи емисију због коментара о убиству Чарлија Кирка

Ту је наруквица за контролу гестикулацијама, а омогућава превлачење прстом по површини да би се одговарало на поруке или контролисале функције уређаја.

Наочаре су дио Раy-Бан линије, док се у видеу појављује и модел Оаклеy са централно постављеном камером, преноси Б92.

Очекивана цијена новог модела наочара је око 800 долара.

