Мета случајно открила нове паметне наочале

Извор:
Б92
18.09.2025
07:31
Коментари:0
Мета је ненамјерно открила детаље о својим новим паметним наочарима прије званичне презентације на конференцији Мета Конект.
Промотивни видео, који је касније уклоњен са Јутјуба, приказивао је моделе Мета Раy-Бан Дисплеј наочара, нудећи први увид у функционалности које нас очекују.
BREAKING: Meta's HUD glasses with sEMG wristband will in fact be Ray-Ban branded, a leaked clip which also depicts the HUD and wristband in action reveals.— UploadVR (@UploadVR) September 15, 2025
Details here: https://t.co/fib1mEQZwu pic.twitter.com/pXAkuq4Aiw
Нове наочаре имплементирају Хедс-ап дисплеј (ХУД), преко којег се информације приказују директно у видном пољу корисника, на стаклу наочара.
Ту је наруквица за контролу гестикулацијама, а омогућава превлачење прстом по површини да би се одговарало на поруке или контролисале функције уређаја.
Наочаре су дио Раy-Бан линије, док се у видеу појављује и модел Оаклеy са централно постављеном камером, преноси Б92.
Очекивана цијена новог модела наочара је око 800 долара.
