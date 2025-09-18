Ћургуз: Одбрана западних граница Српске судбоносна побједа

Извор:
У Дому културе у Козарској Дубици вечерас је одржана свечана академија поводом обиљежавања 30 година од одбране града и западне границе Републике Српске од хрватске агресије 18. и 19. септембра 1995. године.
Некадашњи командант одбране Козарске Дубице Пантелија Ћургуз рекао је да је одбрана града била величанствена побједа којом је очувана Република Српска.
"Ми и данас спознајемо одређене ствари и моменте које у том времену нисмо били у прилици да знамо и још комплетирамо слику у вези са тим дешавањима. Са сигурношћу зато могу рећи да је то најсудбоноснија побједа Војске Републике Српске и припадника специјалних јединица МУП-а у Одбрамбено-отаџбинском рату", истакао је Ћургуз.
Према његовим ријечима, била је то битка пресудна за останак народа на овим просторима и да би у случају да је она изгубљена услиједио страшан егзодус, са огромним жртвама и понижењима.
Ћургуз је изразио посебно поштовање према свим учесницима те битке који су по сваку цијену бранили свој град да би и Република Српска била сачувана, као и породицама људи који су дали живот за одбрану Српске.
Генерал Момир Зец, тадашњи командант оперативне групе 10 Приједор и свих јединица од Новог Града до Српца, рекао је да су 1995. године одбрањени Козарска Дубица, Нови Град, Костајница, Приједор, па и сама Бањалука и Република Српска.
"Да се нисмо одбранили, поправног не би било, а вјероватно ни Дејтона ни Републике Српске. Иако неки то тврде, напад није зауставила политика, већ народ, борци, команданти и командири који су одлучили да се одбране и не дозволе хрватској војсци да се понови Други свјетски рат", нагласио је Зец, додавши да тај пораз признаје и хрватска војска.
Замјеник начелника општине Козарска Дубица Марко Танкосић рекао је да су борци, учесници одбране Козарске Дубице, најзаслужнији за слободу.
"Наша слобода коју смо добили прије 30 година и коју имамо и данас није нам поклоњена. Она је крваво плаћена јер су борци Републике Српске, полицајци и цивили изгинули да би ми данас уживали у слободи. Њихова имена су уписана у темеље Републике Српске заувијек", рекао је Танкосић, истакавши да се данас слобода мора чувати и бранити јединством.
Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да је народ Козаре 1995. године побиједио много јаче снаге хрватске војске.
"Имајући у виду шта су бранили и шта се десило народу овог краја у току Другог свјетског рата, није било друге него да се брани и одбрани овај дио Републике Српске. Успјех у овој бици пресудно је утицао на окончање рата и потписивање Дејтонског мировног споразума", нагласио је Остојић.
Предсједник Скупштине општине Козарска Дубица Милош Бањац истакао је да су "Септембарски дани одбране" дани побједе и поноса јер је одбрањено право Срба да живи на овом подручју и слобода српског народа.
"Та побједа представља један од најзначајнијих датума у цјелокупној историји Козарске Дубице јер није само локалног значаја, већ од значаја за стварање и одбрану Републике Српске", поручио је Бањац.
Посланик у Народној скупштини Републике Српске Драган Брдар подсјетио је да је агресор у септембру 1995. године напао све цивилне и јавне објекте, укључујући и Дом здравља, те да је војна битка била веома неизвјесна.
Он је рекао да о догађајима из септембра 1995. године треба говорити са највећим уважавањем и поштовањем према свим који су тих дана бранећи Козарску Дубицу бранили сјеверозападну границу Републике Српске у формату у којем српски народ и данас живи.
"Велико поштовање и захвалност овом приликом исказујем према нашим војницима, полицији и нашим Дубичанима који су бранили прагове својих кућа, своју дјецу. Нека је вјечна слава свим јунацима који су живот уградили у темеље Републике Српске", рекао је Брдар новинарима.
Под покровитељством општине Козарска Дубица, свечану академију у Дому културе организовало је Центар за информисање и културу.
Након академије, публици у Козарској Дубици премијерно је приказан документарни филм Недељка Лајшића "Тајфун са Козаре".
Лајшић је новинарима рекао да Дубичани могу бити поносни и подсјетио да је овај крај изродио мајора, народног хероја Милана Тепића, Мићу Станојевића, Пантелију Ћургуза, Маринка Гвоздена и многе хероје из Козарске Дубице.
"Моја жеља у овом документарном филму била је бар да се на неки начин одужим овим људима који су дали огроман допринос да ми вечерас будемо овдје, а њихова жртва и херојство је дало упутство млађим генарацијама како треба да се боре за свој крај", додао је Лајшић.
Он је нагласио да је битка за одбрану Козарске Дубице, Новог Града и Костајнице највећа побједа Војске Републике Српске, те поручио да те општине требају да славе побједу и своје хероје.
Академији у Дому културе присуствовала је и министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић, бројни општински званичници, гости и учесници одбране, међу којима и мајор војног ваздухопловства Златко Микеревић и пилот Драган Никић, који су имали значајну улогу у војној операцији одбране западних граница Републике Српске.
