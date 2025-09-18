Logo

Ћургуз: Одбрана западних граница Српске судбоносна побједа

Извор:

СРНА

18.09.2025

07:24

Коментари:

0
Ћургуз: Одбрана западних граница Српске судбоносна побједа
Фото: Срна

У Дому културе у Козарској Дубици вечерас је одржана свечана академија поводом обиљежавања 30 година од одбране града и западне границе Републике Српске од хрватске агресије 18. и 19. септембра 1995. године.

Некадашњи командант одбране Козарске Дубице Пантелија Ћургуз рекао је да је одбрана града била величанствена побједа којом је очувана Република Српска.

"Ми и данас спознајемо одређене ствари и моменте које у том времену нисмо били у прилици да знамо и још комплетирамо слику у вези са тим дешавањима. Са сигурношћу зато могу рећи да је то најсудбоноснија побједа Војске Републике Српске и припадника специјалних јединица МУП-а у Одбрамбено-отаџбинском рату", истакао је Ћургуз.

Према његовим ријечима, била је то битка пресудна за останак народа на овим просторима и да би у случају да је она изгубљена услиједио страшан егзодус, са огромним жртвама и понижењима.

Donald Tramp

Свијет

Трамп означио Антифу као терористичку организацију

Ћургуз је изразио посебно поштовање према свим учесницима те битке који су по сваку цијену бранили свој град да би и Република Српска била сачувана, као и породицама људи који су дали живот за одбрану Српске.

Генерал Момир Зец, тадашњи командант оперативне групе 10 Приједор и свих јединица од Новог Града до Српца, рекао је да су 1995. године одбрањени Козарска Дубица, Нови Град, Костајница, Приједор, па и сама Бањалука и Република Српска.

"Да се нисмо одбранили, поправног не би било, а вјероватно ни Дејтона ни Републике Српске. Иако неки то тврде, напад није зауставила политика, већ народ, борци, команданти и командири који су одлучили да се одбране и не дозволе хрватској војсци да се понови Други свјетски рат", нагласио је Зец, додавши да тај пораз признаје и хрватска војска.

Замјеник начелника општине Козарска Дубица Марко Танкосић рекао је да су борци, учесници одбране Козарске Дубице, најзаслужнији за слободу.

ilu-zastava-republikasrpska-srbija

Република Српска

Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

"Наша слобода коју смо добили прије 30 година и коју имамо и данас није нам поклоњена. Она је крваво плаћена јер су борци Републике Српске, полицајци и цивили изгинули да би ми данас уживали у слободи. Њихова имена су уписана у темеље Републике Српске заувијек", рекао је Танкосић, истакавши да се данас слобода мора чувати и бранити јединством.

Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да је народ Козаре 1995. године побиједио много јаче снаге хрватске војске.

"Имајући у виду шта су бранили и шта се десило народу овог краја у току Другог свјетског рата, није било друге него да се брани и одбрани овај дио Републике Српске. Успјех у овој бици пресудно је утицао на окончање рата и потписивање Дејтонског мировног споразума", нагласио је Остојић.

Предсједник Скупштине општине Козарска Дубица Милош Бањац истакао је да су "Септембарски дани одбране" дани побједе и поноса јер је одбрањено право Срба да живи на овом подручју и слобода српског народа.

"Та побједа представља један од најзначајнијих датума у цјелокупној историји Козарске Дубице јер није само локалног значаја, већ од значаја за стварање и одбрану Републике Српске", поручио је Бањац.

Посланик у Народној скупштини Републике Српске Драган Брдар подсјетио је да је агресор у септембру 1995. године напао све цивилне и јавне објекте, укључујући и Дом здравља, те да је војна битка била веома неизвјесна.

Он је рекао да о догађајима из септембра 1995. године треба говорити са највећим уважавањем и поштовањем према свим који су тих дана бранећи Козарску Дубицу бранили сјеверозападну границу Републике Српске у формату у којем српски народ и данас живи.

"Велико поштовање и захвалност овом приликом исказујем према нашим војницима, полицији и нашим Дубичанима који су бранили прагове својих кућа, своју дјецу. Нека је вјечна слава свим јунацима који су живот уградили у темеље Републике Српске", рекао је Брдар новинарима.

Под покровитељством општине Козарска Дубица, свечану академију у Дому културе организовало је Центар за информисање и културу.

Након академије, публици у Козарској Дубици премијерно је приказан документарни филм Недељка Лајшића "Тајфун са Козаре".

Дан српског јединства застава заставе

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Лајшић је новинарима рекао да Дубичани могу бити поносни и подсјетио да је овај крај изродио мајора, народног хероја Милана Тепића, Мићу Станојевића, Пантелију Ћургуза, Маринка Гвоздена и многе хероје из Козарске Дубице.

"Моја жеља у овом документарном филму била је бар да се на неки начин одужим овим људима који су дали огроман допринос да ми вечерас будемо овдје, а њихова жртва и херојство је дало упутство млађим генарацијама како треба да се боре за свој крај", додао је Лајшић.

Он је нагласио да је битка за одбрану Козарске Дубице, Новог Града и Костајнице највећа побједа Војске Републике Српске, те поручио да те општине требају да славе побједу и своје хероје.

Академији у Дому културе присуствовала је и министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић, бројни општински званичници, гости и учесници одбране, међу којима и мајор војног ваздухопловства Златко Микеревић и пилот Драган Никић, који су имали значајну улогу у војној операцији одбране западних граница Републике Српске.

Подијели:

Таг:

VRS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Кошарка

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

1 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп означио Антифу као терористичку организацију

1 ч

0
Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Србија

Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

1 ч

0
30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

Република Српска

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

1 ч

0

Више из рубрике

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

Република Српска

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

1 ч

0
Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

1 ч

0
Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

Република Српска

Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

1 ч

0
Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

Република Српска

Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Какво нас вријеме данас очекује?

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner