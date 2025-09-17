Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

Извор:
Законом о референдуму и грађанској иницијативи и одлуком о његовом расписивању није повријеђен витални национални интерес ниједног конститутивног народа, став је Одбора Народне скупштине Републике Српске за уставна питања.
Ова иницијатива је само наставак праксе да за било који закон који им се не допада буде покренута заштита виталног националног интереса, каже Младен Илић. Став скупштинског одбора је једногласан и донесен без присуства чланова из опозиције.
"Није питање меритума закона, није питање законских рјешења, није питање уставне норме него некаквих политичких ствари. На жалост Устав РС им да је право да се тако понашају и зато је био предмет када се причало о новом уставу да ли треба да постоји Вијеће народа или не треба да буде уставна категорија", каже Илић, члан Одбора за уставна питања.
У основи одговора Народне скупштине Српске садржано је оно што је најрелевантније у погледу стварања основа за одлучивање Уставног суда Српске, каже Миле Дмичић. Тумачи да овдје није ријеч о томе да се на референдуму одлучује у меритуму, већ да је заказани референдум савјетодавног типа. Клубови конститутивних народа морају се држати Устава РС, поручује Дмичић који уставно право има у малом прсту.
"Овај процес пред уставним судом РС покренуо је клуб бошњачког народа,али клуб није утврдио шта говори одлука о питању које данас коментаришемо. Ријеч је о томе да се морало утврдити о којој повреди националног интересе се ради. Овдје није наведено о којем виталном националном интересу се ради. Овдје није схваћена есенција овог предмета да се разграничи формално-прави и материјално-правни аспект акта о коме треба да одлучи Уставни суд. Формално правно све је је у реду, али није идентификовано питање које представља витални национални интерес бошњачког народа", каже Миле Дмичић, спољни члан Одбора за уставна питања НСРС.
Бошњачки клуб у Вијећу народа тражио је заштиту виталног националног интереса због остварења права да буду адекватно заступљени приликом провођења референдума, односно у референдумској комисији. Уставни суд Републике Српске прихватио је да разматра захтјев Бошњака, па ће тако судије одлучивати о могућности Бошњака да буду у саставу ад хок Комисије за провођење референдума, баш као да им је јако стало да учествују у самом провођењу референдума.
Биће урађено све да референдум у Српској буде одржан 25 новембра, како је и планирано. Слиједи именовање референдумске комисије коју ће чинити углавном посланици, а њихов задатак ће бити спровођење референдума. Комисију ће именовати Народна скупштина на сједници која би, према очекивањима, требало да буде одржана у наредних 15 дана.
У комисији ће бити и Бошњаци и Хрвати, Она ће бити формирана на првој сједници Народне скупштине након што закон буде објављен у службеном гласнику. Односно након што буде завршена одлука у меритуму Уставног суда и у зависности каква буде та одлука", каже Ненад Стевандић, предсједник Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске.
Да се институт повреде националног интереса користи за изражавање политичког става то је одавно јасно. У овом случају циљ је било помјерања датума референдума. Још једна одлука Српске је неосновано стављена на чекање. Сада се чека одлука Уставног суда РС.
