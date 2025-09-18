Logo

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

18.09.2025

07:16

Фото: Pixabay

Прошло је 30 година од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије.

Дводневна одбрана Новог Града, Костајнице и Козарске Дубице једна је од кључних битака Одбрамбено-отаџбинског рата, током које је живот изгубило 107 бораца и цивила. Насеља и градови претрпјели су велика разарања и вишемилионску штету.

Дан српског јединства застава заставе

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Централно обиљежавање ове годишњице биће одржано у Костајници. Код централног спомен-обиљежја, за погинуле борце и цивиле биће служен помен и положени вијенци, док ће на Тргу Петра Првог Ослободиоца, бити одржана свечана академија.

Свечане академије синоћ су одржане и у Новом Граду и Козарској Дубици.

