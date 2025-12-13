Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

Извор:
Шамачка полиција заплијенила је 3,8 килограма марихуане и ухапсила лице Г.С. из Шамца које сумњиче да је починило кривично дјело "Недозвољена производња и промет опојних дрога".
Полицијски службеници Полицијске станице Шамац, 12.12.2025. године лишили су слободе лице иницијала Г.С. са подручја општине Шамац због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Недозвољена производња и промет опојних дрога“.
"Под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а на основу Наредбе Основног суда у Шамцу полицијски службеници извршили су претрес на једној локацији на подручју Шамца, којом приликом је пронађено и привремено одузето 3,8 килограма зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, као и други предмети који се могу користити као докази у кривичном поступку", саопштено је из полиције.
Полицијски службеници данас, 13. децембра 2025. године заједно са Извјештајем о почињеном кривичном дјелу предали су осумњичено лице Г.С. у надлежност дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
