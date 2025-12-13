Logo
Large banner

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

Извор:

АТВ

13.12.2025

17:08

Коментари:

0
Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу
Фото: PU Doboj

Шамачка полиција заплијенила је 3,8 килограма марихуане и ухапсила лице Г.С. из Шамца које сумњиче да је починило кривично дјело "Недозвољена производња и промет опојних дрога".

Полицијски службеници Полицијске станице Шамац, 12.12.2025. године лишили су слободе лице иницијала Г.С. са подручја општине Шамац због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Недозвољена производња и промет опојних дрога“.

"Под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а на основу Наредбе Основног суда у Шамцу полицијски службеници извршили су претрес на једној локацији на подручју Шамца, којом приликом је пронађено и привремено одузето 3,8 килограма зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, као и други предмети који се могу користити као докази у кривичном поступку", саопштено је из полиције.

Полицијски службеници данас, 13. децембра 2025. године заједно са Извјештајем о почињеном кривичном дјелу предали су осумњичено лице Г.С. у надлежност дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

Подијели:

Тагови:

Šamac

Дрога

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

Кошарка

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

3 ч

0
Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

Економија

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

4 ч

0
Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Свијет

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

4 ч

0
Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

Градови и општине

Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

4 ч

2

Више из рубрике

Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

Хроника

Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

6 ч

0
Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

Хроника

Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

7 ч

0
Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Хроника

Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

7 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Двије особе "пале" у Требињу, одузето више од 500 грама дроге

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner