Двије особе "пале" у Требињу, одузето више од 500 грама дроге

Извор:

АТВ

13.12.2025

12:33

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Требињска полиција синоћ је ухапсила двије особе и одузела око 500 грама дроге.

"Полицијски службеници ПУ Требиње су ноћас око 01,20 часова, лишили слободе лица иницијала А.Б. и Р.П. због постојања основа сумње да су починили кривично дјело "Недозвољена производња и промет опојних дрога".

Ово је наставак добрих резултата који даје континуиран и плански рад на сузбијања кривичних дјела и прекршаја у области злоупотребе опојних дрога", наводе из ПУ Требиње.

Полиција је код наведених лица, пронашла и одузели два најлонска паковања.

"У једном најлонском паковању налази се 507,43 грама бијеле праскасте материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу амфетамин -спид. У другом најлонском паковању налази се 3,88 гр. Бијеле праскасте материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу кокаин", речено је из полиције.

Како сазнајемо, једна од ухапшених особа је из Дубровника.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

