Logo
Large banner

Додик: Приморац се усудио да своје мисли износи јавно, за Сарајево слобода мишљења неприхватљива

13.12.2025

12:00

Коментари:

4
Додик: Приморац се усудио да своје мисли износи јавно, за Сарајево слобода мишљења неприхватљива
Фото: АТВ

За Сарајево је и слобода мишљења неприхватљива, а сада је мета прогона Макс Приморац јер се усудио да размишља и своје мисли јавно износи, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је оцијенио да је за Сарајево једноумље образац њиховог функционисања, а да је свако ко изађе из тог оквира осуђен на медијски линч.

"Сада је мета прогона Макс Приморац, јер се усудио да размишља и своје мисли јавно износи. Одређени ставови Макса Приморца мени су прихватљиви, са неким нисам сагласан. Али његово право је да има своје погледе на стање и односе у БиХ и нико му то право не смије оспорити", навео је Додик.

Како је рекао, посебно је забрињавајуће када то ради некадашњи реис Мустафа Церић.

"Када се религија упетља у политику, увијек доноси радикализам. Као да Сарајево није и превише радикализовано и искључиво. Јер, кад Алкалај парама грађана Републике Српске заступа само ставове Бошњака, онда је то на мјесту. Када Приморац о свом трошку говори шта мисли, онда је то повод за хајку", каже Додик.

Према његовим ријечима, у томе је суштина проблема Сарајева.

"Није им спорно шта се говори, већ ко говори. Њихова `слобода мишљења` важи само док се понавља унапријед задати став. Све изван тог круга проглашава се опасним, непријатељским или издајничким", написао је Додик на Иксу.

Зато данас, додао је, није на удару само Макс Приморац, већ сама идеја да у БиХ може постојати другачије мишљење.

"Друштво које прогони мисао, не брани истину - оно само потврђује сопствени страх од ње", закључио је Додик.

Виши научни сарадник у Фондацији "Херитиџ" Макс Приморац рекао је на међународној конференцији у Загребу посвећеној Дејтонском мировном споразуму да су бонска овлашћења главни кривац за одлазак становништва из БиХ, нефункционалност економије и велику етничку нетрпељивост.

max primorac

БиХ

Приморац: Потребно укинути бонска овлаштења

Сарајевски медији пишу да је Приморац у свом обраћању изнио низ контроверзних ставова о уставном уређењу БиХ, улози међународне заједнице и положају конститутивних народа, те да је највише пажње изазвала његова тврдња да је, због положаја Хрвата у БиХ, "једино реално рјешење формирање трећег ентитета".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Макс Приморац

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Податке из личне карте грађана узимају искључиво овлаштени контролори

БиХ

Податке из личне карте грађана узимају искључиво овлаштени контролори

3 ч

0
Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића

БиХ

Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића

16 ч

0
Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ

БиХ

Зовко: Федерализам БиХ једино рјешење на путу ка ЕУ

17 ч

1
Цвијановић: БиХ треба да се врати себи, а то значи распустити ПИК и укинути бонска овлаштења

БиХ

Цвијановић: БиХ треба да се врати себи, а то значи распустити ПИК и укинути бонска овлаштења

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner