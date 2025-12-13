Logo
Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Извор:

СРНА

13.12.2025

12:09

Коментари:

0
Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Француски пољопривредници су у знак протеста против политике клања говеда погођених болешћу квргаве коже блокирали путеве, посебно на југозападу Француске, гдје је посљедњих дана откривена епидемија.

Блокаде су организоване током ноћи, а између осталих саобраћајница блокиран је ауто-пут између Тулуза и Бајона, и у Ошу, преноси телевизија БФМ.

На позив Конфедерације пољопривредника за данас су планиране нове блокаде.

Додик нова

БиХ

Додик: Приморац се усудио да своје мисли износи јавно, за Сарајево слобода мишљења неприхватљива

Предсједник Пољопривредне коморе Горње Гароне Кристијан Деке рекао је да је први случај нодуларног дерматитиса, који је познат и под називом болест квргаве коже, потврђен у департману Горња Гарона.

Министар пољопривреде Ани Женевар рекла је да је увјерена да је клање једино рјешење да би се спасила цијела индустрија, али је нагласила и да је отворена за дијалог.

У департману Аријеж јуче је заклано 207 крава.

Тагови:

Француска

Poljoprivrednici

