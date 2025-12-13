Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Извор:
Француски пољопривредници су у знак протеста против политике клања говеда погођених болешћу квргаве коже блокирали путеве, посебно на југозападу Француске, гдје је посљедњих дана откривена епидемија.
Блокаде су организоване током ноћи, а између осталих саобраћајница блокиран је ауто-пут између Тулуза и Бајона, и у Ошу, преноси телевизија БФМ.
На позив Конфедерације пољопривредника за данас су планиране нове блокаде.
Предсједник Пољопривредне коморе Горње Гароне Кристијан Деке рекао је да је први случај нодуларног дерматитиса, који је познат и под називом болест квргаве коже, потврђен у департману Горња Гарона.
Министар пољопривреде Ани Женевар рекла је да је увјерена да је клање једино рјешење да би се спасила цијела индустрија, али је нагласила и да је отворена за дијалог.
У департману Аријеж јуче је заклано 207 крава.
