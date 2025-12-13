Logo
Ердоган након састанка са Путином: Мир није далеко

Извор:

Танјуг

13.12.2025

12:24

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана
Фото: Tanjug/AP

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган је, након састанка са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином у Туркменистану, изразио наду да ће и са америчким предсједником Доналдом Трампом разговарати о мировном плану Украјине и Русије, уз оцјену да "мир није далеко", саопштено је јутрос из кабинета турског предсједника, пренио је Ројтерс.

Током 90-минутног састанка Ерогана и Путина у Ашхабату, главном граду Туркменстана, турски лидер је потврдио да је Турска спремна да буде домаћин разговора о Украјини у било ком формату.

erdogan putin

Свијет

Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

Како је раније пренијела агенција ТАСС, двојица лидера су се састала на маргинама Међународног форума за мир и повјерење и у почетку су разговори вођени уз учешће делегација двије државе, али су предсједници потом наставили дискусије у "четири ока".

Путин и Ердоган сагласили су се у Ашхабаду да би европски покушаји да се преузме руске имовина довели до урушавања темеља међународног финансијског система, саопштено је раније из Кремља.

Реџеп Тајип Ердоган

Владимир Путин

