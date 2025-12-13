Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

Извор:
Телеграф
13.12.2025
16:04
НКД, бренд добро познат хрватским купцима, са више од две хиљаде продавница широм Европе, продат је јужноафричкој малопродајној групи Мр Прице. Иако нови власник најављује амбициозно ширење, берза је реаговала на вијест падом, пише магазин Феникс.
Ово је једна од највећих аквизиција у европском сектору „вриједносних попуста“ последњих година. НКД, ланац приступачне одјеће, спортске опреме и сезонских производа, управља са око 2.200 продавница и запошљава приближно 10.000 људи у Њемачкој, Аустрији, Италији, Словенији, Чешкој, Хрватској и Пољској, поред сопствене онлајн продавнице. У 2024. години остварио је приход од 850 милиона евра.
Претходни власник, инвестициона фирма ТДР Капитал LLP, објавила је да се повлачи из власништва након седам година. Фонд, који управља имовином вредном око 15 милијарди евра, наводи у саопштењу за јавност да је НКД током тог периода написао „значајну причу о успјеху“ и додатно ојачао своју позицију међу водећим европским ланцима дисконтне моде.
Нови власник долази из Јужне Африке. НКД стиче Мр Прице Гроуп, једну од највећих јужноафричких малопродајних компанија које котирају на берзи. Група запошљава приближно 32.000 људи и управља са око 3.100 продавница, са снажним онлајн присуством. Поред одјеће и модних додатака, њен портфолио укључује производе за домаћинство, телекомуникационе услуге и финансијске производе.
Мр Прице је недавно објавио раст прихода од 5,4 процента, на 18,6 милијарди јужноафричких ранда, што одговара око 937 милиона евра. Руководство компаније види аквизицију НКД-а као важан корак у дугорочној стратегији раста и јачања тржишне вриједности.
Само име НКД потиче од њемачке фразе „Ниедриг Калкулиерт Дискаунт“, што се преводи као ниско обрачунати попуст – концепт на којем је ланац изградио репутацију међу купцима осјетљивим на цијене.
Уговор о куповини је већ потписан, а трансакција сада чека одобрење регулатора конкуренције. Уколико не буде препрека, нови власник планира снажно ширење. На средњи рок, циљ је повећање мреже на 3.000 продавница, док се на дужи рок помиње амбициозна цифра од чак 4.000 продајних мјеста.
Извршни директор НКД-а Александар Шмекел рекао је да ће у будућности, заједно са новим власником, који долази из малопродајне средине и разуме индустрију, досљедно спроводити планове раста.
Међутим, тржиште капитала није делило исти ентузијазам. Након објаве о преузимању, акције компаније Мр Прице Гроуп пале су за 12,3 процента на берзи у Јоханесбургу. Како пише њемачки Ханделсблат, неки аналитичари сматрају да је јужноафричка група платила цену за НКД која превазилази оно што тренутна профитабилност ланца може да оправда.
