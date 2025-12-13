Logo
Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак

Извор:

СРНА

13.12.2025

13:48

Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак
Фото: Youtube/@Scripps News/screenshot

Компанији "Џонсон и Џонсон" наложено је да исплати 40 милиона долара одштете двјема женама које тврде да је беби пудер на бази талка допринио развоју рака јајника.

Порота Вишег суда у Лос Анђелесу додијелила је 18 милиона долара Моники Кент и 22 милиона долара Дебори Шулц и њеном супругу, закључивши да је компанија годинама знала за потенцијалне опасности производа од талка, али да није упозорила потрошаче, пише Гардијан.

Потпредсједник компаније за парнице Ерик Хас саопштио је да “Џонсон и Џонсон” планира да одмах уложи жалбу на пресуду и да компанија очекује да ће она бити преиначена.

Према судским записима, Кентовој је дијагностикован рак јајника 2014. године, док је Шулцова дијагнозу добила 2018. године. Обје су свједочиле да су више од 40 година користиле беби пудер компаније “Џонсон и Џонсон”, а њихово лијечење укључивало је велике операције и вишеструке циклусе хемотерапије.

ласерски пиштољ

Друштво

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

Адвокат тужилаца Енди Берчфилд рекао је у завршној ријечи да је компанија још шездесетих година прошлог вијека знала да производи на бази талка могу да изазову рак, али је те информације прикривала.

Адвокат компаније Алисон Браун рекла је да не постоји научни доказ који потврђује везу између талка и рака јајника и да тужбе нису поткријепљене валидним студијама.

Паре

Друштво

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

“Џонсон и Џонсон” се, према судским поднесцима, суочава са више од 67.000 тужби повезаних са производима од талка.

Компанија тврди да су њени производи безбједни, да не садрже азбест и да не изазивају рак, а продају беби пудера на бази талка у САД обуставила је 2020. године.

Ово су први случајеви који су стигли до суђења након што су савезни судови у априлу одбили најновији покушај компаније да спорове ријеши кроз стечајни поступак.

