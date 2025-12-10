Пазите шта купујете: У керамичким шољама пронађени тешки метали

Извор:
Резултати испитивања керамичких шоља на тржишту Србије показују прекомјерно присуство тешких метала - олова и кадмијума, саопштиле су организације Алтернатива за безбедније хемикалије (Алхем) из Србије и "Арника" из Чешке.
Лабораторијска испитивања, која је обавио Институт за јавно здравље "Доктор Милан Јовановић Батут", показала су да пет од 30 тестираних шоља није испунило захтјеве важећег Правилника о здравственој исправности предмета опште употребе.
"У неколико случајева вриједности олова биле су десетине пута веће од максимално дозвољених. Олово и кадмијум потичу превасходно од пигмената боја које се користе за бојење и декорисање предмета од керамике", наведено је у саопштењу Алхема.
