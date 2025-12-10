Logo
Large banner

Пазите шта купујете: У керамичким шољама пронађени тешки метали

Извор:

СРНА

10.12.2025

18:06

Коментари:

0
Пазите шта купујете: У керамичким шољама пронађени тешки метали

Резултати испитивања керамичких шоља на тржишту Србије показују прекомјерно присуство тешких метала - олова и кадмијума, саопштиле су организације Алтернатива за безбедније хемикалије (Алхем) из Србије и "Арника" из Чешке.

Лабораторијска испитивања, која је обавио Институт за јавно здравље "Доктор Милан Јовановић Батут", показала су да пет од 30 тестираних шоља није испунило захтјеве важећег Правилника о здравственој исправности предмета опште употребе.

"У неколико случајева вриједности олова биле су десетине пута веће од максимално дозвољених. Олово и кадмијум потичу превасходно од пигмената боја које се користе за бојење и декорисање предмета од керамике", наведено је у саопштењу Алхема.

продужни кабл повучен са тржишта-08122025

Друштво

Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

Указује се да су керамичке шоље купљене у продавницама широког асортимана, специјализованим продавницама за опремање домаћинства, књижарама, сувенирницама, кинеским радњама, занатско-умјетничкој радионици, али и онлајн – са популарних платформи и путем "Инстаграм" налога продаваца.

Подијели:

Тагови:

Šolje

teški metali

povučeni proizvodi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

Регион

Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

1 седм

0
Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

Савјети

Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

6 д

0
Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта

Ауто-мото

Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта

2 седм

0
Са тржишта повучени мишићи за пливање

Друштво

Са тржишта повучени мишићи за пливање

2 седм

0

Више из рубрике

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

Србија

За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати

5 ч

0
Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Србија

Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

7 ч

0
Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Србија

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

9 ч

0
Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)

Србија

Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner