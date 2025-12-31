Мазалица: Одбијање жалбе очекивано с обзиром на налоге политичког Сарајева

Извор:
31.12.2025
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је одбијање жалбе СНСД-а на одлуку Централне изборне комисије БиХ очекивана одлука Суда БиХ с обзиром на налоге политичког Сарајева.
-Тешко би сад било претпоставити да они буду објективни у том неком смислу, зато што свима заједно одговара дестабилизација Републике Српске и понављање избора - рекао је Мазалица за Спутњик.
Он је истакао да СНСД остаје при мишљењу да је ЦИК БиХ прекршила закон и да није смјела самовољно да нареди понављање избора на одређеним бирачким мјестима, а да притом није тражила додатно пребројавање.
- Ето то нама ради политичко Сарајево у сарадњи са нашим опозиционим странкама. Из реда тих странака су изабрана два члана ЦИК-а. Дакле, нити је ЦИК објективна, нити је Суд БиХ објективан него су они оружје против Републике Српске, сви заједно - категоричан је Мазалица.
Мазалица се осврнуо и на изјаву лидера СНСД-а Милорада Додика да је ово класичан изборни пуч, наводећи да је изборни пуч када се нека институција стави изнад закона.
- У том случају практично независне институције, које би то требале бити и по теорији, и по закону, и по Уставу, постају корумпиране и заробљене од стране одређених политичких партија и служе за обрачун између политичких партија. Дакле, оне се директно сврставају и стављају изнад закона и стављају се на страну једних против других - рекао је он.
Указао је на то да представници политичког Сарајева, преко својих чланова ЦИК-а доносе овакве одлуке и оваквим одлукама стварају и међуентитетски конфликт, јер представници Федерације БиХ угрожавају интегритет изборног система у Републици Српској.
Он је навео да то није само случај сада него да то раде од почетка, јер је ЦИК сама пристала да мимо Устава Републике Српске донесе одлуку о расписивању ових избора, а у другим неким случајима је у ФБиХ дала предност Уставу у односу на одредбе Изборног закона БиХ.
Мазалица је оцијенио да је ЦИК одавно, начином на који је изабран, дакле мимо конкурса и тиме што им је продужен мандат одлуком Кристијана Шмита, себе ставила ван закона и одавно представља паралелан систем, отуђени центар моћи.
