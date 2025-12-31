Logo
Расте број мајки које су родиле троје и више дјеце

СРНА

31.12.2025

Расте број мајки које су родиле троје и више дјеце
У Републици Српској је у 2024. години 22,9 одсто породиља родило треће или неко наредно дијете, а у односу на 2015. број мајки које су родиле троје и више дјеце је порастао за 6,9 одсто, наведено је у публикацији Републичког завода за статистику "Ово је Република Српска 2025".

У 2015. години проценат мајки које су родиле троје или више дјеце износио је 16 одсто од укупног броја оних које су рађале.

Посматрајући старосне групе, у 2015, као и у 2024. години, највећи број мајки које су рађале троје или више дјеце је у старосној групи 30-34 године живота.

Процентуално, у 2015. години је 40,4 одсто мајки које су родиле троје или више дјеце било у старосној групи 30-34 године, док је 2024. тај проценат износио 34,7 одсто.

У Републици Српској се у просјеку на хиљаду становника закључује око пет нових бракова, док се у просјеку на хиљаду закључених - разведе око 170 бракова.

Најстарији младожења у 2024. години имао је 89 година, а невјеста 74 године, док је најмлађи младожења који је закључио брак имао 18 година, а најмлађа невјеста 16.

Просјечна старост невјеста приликом закључења брака је 29,7 године, док први брак у просјеку оне закључују са 27,8 година.

Просјечна старост младожења приликом закључења брака је 32,6 година, а први брак младожење у просјеку склапају са 30,5 година.

Најстарији супруг у 2023. години, приликом развода брака имао је 87 година, док је најстарија супруга имала 76 година.

Најмлађи супруг и најмлађа супруга, приликом развода брака имали су 19 година.

Најкраћи разведени брак трајао је непуна три мјесеца, док је најдужи разведени брак трајао 58 година.

Просјечно трајање брака прије развода износило је 13,4 година.

Просјечан број година кориштења права на личну пензију код жена износи око 18 година, а код мушкараца око 17 година.

У Републици Српској 73 одсто домаћинстава се изјаснило да не штеди и да у цијелости потроши сав свој годишњи приход, док 27 одсто домаћинстава нешто уштеди.

