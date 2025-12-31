Logo
Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Извор:

СРНА

31.12.2025

10:01

Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против бившег команданта такозване Армије БиХ Мирсада Шестића која га терети да је 1993. године наредио напад на мјесто Кисељак у општини Жепче у којем је убијено више цивила, међу којима је било и дјеце.

Оптужница га терети за кривична дјела ратни злочин против цивилног становништва и ратни злочин против рањеника и болесника из Кривичног закона БиХ.

Шестић је оптужен да је у својству команданта 2. батаљона 303. брдске бригаде такозване Армије БиХ 16. августа 1993. године наредио припадницима своје бригаде напад на мјесто Кисељак у општини Жепче приликом којег су припадници тзв. Армије БиХ убили шест цивила углавном старије животне доби, међу којима двије жене и дјевојчицу од 13 година, те ранили три жене хрватске националности.

Након тога оптужени је наредио заробљавање цивила и формирање "живог штита" у којем је било око 20 цивила, међу којима и малољетници, као и дјеца млађа од пет година и беба од неколико мјесеци.

Они су, користећи цивиле као штит, пуцали према припадницима ХВО-а, и том приликом је један цивил погинуо, а двоје је рањено.

Оптужени се терети и за заробљавање, злостављање и наношење тјелесних повреда лицу које је обављало послове новинара.

Оптужница је прослијеђена Суду БиХ.

ratni zločin

