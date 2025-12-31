Оптужница против Мирсада Шестића за ратне злочине на подручју Жепча

Извор:
СРНА
31.12.2025
10:01
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против бившег команданта такозване Армије БиХ Мирсада Шестића која га терети да је 1993. године наредио напад на мјесто Кисељак у општини Жепче у којем је убијено више цивила, међу којима је било и дјеце.
Оптужница га терети за кривична дјела ратни злочин против цивилног становништва и ратни злочин против рањеника и болесника из Кривичног закона БиХ.
Шестић је оптужен да је у својству команданта 2. батаљона 303. брдске бригаде такозване Армије БиХ 16. августа 1993. године наредио припадницима своје бригаде напад на мјесто Кисељак у општини Жепче приликом којег су припадници тзв. Армије БиХ убили шест цивила углавном старије животне доби, међу којима двије жене и дјевојчицу од 13 година, те ранили три жене хрватске националности.
Након тога оптужени је наредио заробљавање цивила и формирање "живог штита" у којем је било око 20 цивила, међу којима и малољетници, као и дјеца млађа од пет година и беба од неколико мјесеци.
Они су, користећи цивиле као штит, пуцали према припадницима ХВО-а, и том приликом је један цивил погинуо, а двоје је рањено.
Оптужени се терети и за заробљавање, злостављање и наношење тјелесних повреда лицу које је обављало послове новинара.
Оптужница је прослијеђена Суду БиХ.
