Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

Независне

30.12.2025

21:45

Тешка саобраћајна незгода догодила се вечерас, 30. децембра, у мјесту Кочићево, на магистралном путу Србац-Нова Топола.

На поменутој дионици путнички аутомобил је ударио у прикључно возило трактора (платон) који је превозио дрвене греде.

"Независне новине" незванично сазнају да је возач аутомобила тешко повријеђен.

Полиција је на мјесту догађаја, а у току је увиђај.

