Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора

30.12.2025
21:45
Тешка саобраћајна незгода догодила се вечерас, 30. децембра, у мјесту Кочићево, на магистралном путу Србац-Нова Топола.
На поменутој дионици путнички аутомобил је ударио у прикључно возило трактора (платон) који је превозио дрвене греде.
"Независне новине" незванично сазнају да је возач аутомобила тешко повријеђен.
Полиција је на мјесту догађаја, а у току је увиђај.
