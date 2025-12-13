Logo
Large banner

Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију

Аутор:

Божана Живановић

13.12.2025

19:40

Коментари:

0
Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију
Фото: ATV

Из средњошколске клупе је отишао на служење редовног војног рока, а потом и на ратиште. Као припадник Прве моторизоване гардијске бригаде Дарко Ћулибрк је рањен, па заробљен. Добро памти крај 1994. и три мјесеца проведена у сарајевским логорима.

"Гдје је долазило до разних тортура типа паљења косе, гажења по стомаку , приликом налажење мене на линији покушали су и успјели да ми избију зибе у вилици ударцима чизмама по глави”, каже Ћулибрк.

Дарко је рањен на Трескавици. Управо је то подручје гардистима у сјећању као најтеже од ратишта која су прошли.

"Сматрам да је најтеже било у ширем рејону Трескавице када су непријатељске снаге тежиле да ширим обухватом овладају рејоном Трескавице и наставе даља дејства према Горажду”, каже Слободан Симић, бивши припадник Гарде.

Ратни пут овјековјечили су међу страницама монографије. Говори о оснивању бригаде, командантима, пјесмама које су их опјевале, као и страдалим саборцима.

“Укупно је погинуло 117 гардиста и истраживање о подацима њиховим је трајало дуго, у монографији су садржане све слике погинулих гардиста са подацима”, каже Жељко Дакић, аутор монографије.

Бригада је формирања 1993. године, расформирана четири године касније. Идеја да се опише њен пут рођена је 2022. а истраживање и документовање је трајало три године.

Подијели:

Тагови:

monografija

Doboj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Служен парастос погинулим и умрлим радницима рудника

Градови и општине

Служен парастос погинулим и умрлим радницима рудника

46 мин

0
Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"

Градови и општине

Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"

54 мин

0
Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

Градови и општине

Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

4 ч

2
Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

Градови и општине

Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner