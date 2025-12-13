Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију

Аутор:Божана Живановић
13.12.2025
19:40
Из средњошколске клупе је отишао на служење редовног војног рока, а потом и на ратиште. Као припадник Прве моторизоване гардијске бригаде Дарко Ћулибрк је рањен, па заробљен. Добро памти крај 1994. и три мјесеца проведена у сарајевским логорима.
"Гдје је долазило до разних тортура типа паљења косе, гажења по стомаку , приликом налажење мене на линији покушали су и успјели да ми избију зибе у вилици ударцима чизмама по глави”, каже Ћулибрк.
Дарко је рањен на Трескавици. Управо је то подручје гардистима у сјећању као најтеже од ратишта која су прошли.
"Сматрам да је најтеже било у ширем рејону Трескавице када су непријатељске снаге тежиле да ширим обухватом овладају рејоном Трескавице и наставе даља дејства према Горажду”, каже Слободан Симић, бивши припадник Гарде.
Ратни пут овјековјечили су међу страницама монографије. Говори о оснивању бригаде, командантима, пјесмама које су их опјевале, као и страдалим саборцима.
“Укупно је погинуло 117 гардиста и истраживање о подацима њиховим је трајало дуго, у монографији су садржане све слике погинулих гардиста са подацима”, каже Жељко Дакић, аутор монографије.
Бригада је формирања 1993. године, расформирана четири године касније. Идеја да се опише њен пут рођена је 2022. а истраживање и документовање је трајало три године.
